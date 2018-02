La Policía alerta sobre el bulo de introducir tu PIN marcado al revés en el cajero

"Si algún secuestrador te obliga a sacar dinero del cajero, marca tu clave del revés." Según explica un comunicado, que se ha propagado rápidamente a través de las redes sociales y servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, el cajero se pondrá en contacto automáticamente con la policía si llevamos a cabo esta acción e impedirá al ladrón hacerse con tu dinero.

Sin embargo, no es más que otro de los bulos que se propagan a través de las redes sociales. Así lo ha dado a conocer la Policía Nacional a través de su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que eso no es así: "Si en un cajero metes tu PIN al revés, no sabemos qué pasa... pero a nosotros seguro que NO nos avisará."

¡Circula de nuevo y sigue siendo #BULO! Si en un cajero metes tu PIN al revés, no sabemos qué pasará😨... pero a nosotros seguro que NO nos avisará. pic.twitter.com/7OnFHSEuuS — Policía Nacional (@policia) 21 de febrero de 2018

Un bulo recurrente

Tal y como ha informado la policía, se trata de un bulo recurrente. Una estafa, que se puso en circulación hace ya varios años, mediante el que los responsables del mensaje trataban de captar direcciones de correo electrónico para cargarlas posteriormente de correo basura, popularmente conocido como spam.

Según este bulo, si un ladrón te pide que extraigas dinero de tu cuenta, tan solo tienes que marcar el número PIN de la tarjeta de crédito al revés. Es decir, si tu número es el '1234', el mensaje insta a introducir el '4321' en el cajero para que avise a la Policía. De seguir estos pasos, tal y como asegura la información falsa, el cajero reconocerá que tu clave ha sido marcada al revés y avisará a la policía para que detenga al atracador en ese preciso momento.

No compartas los bulos

Dado que se trata de un bulo recurrente, que se alimenta de la viralidad tanto de las redes sociales como de plataformas de mensajería instantánea, la policía recomienda no compartir estas informaciones falsas. En 2016, cuando ya alertó de este bulo, el cuerpo de policía informaba de que las medidas de seguridad de las entidades bancarias son comunicadas directamente por éstas y "no por medio de terceras personas".

Dado que se trata de una estafa que pretende hacerse tanto con las direcciones de correo electrónico como de los números de teléfono de un gran número de personas, la policía instaba a los usuarios a enviar correos electrónicos siempre con copia oculta para evitar "las largas listas de direcciones que a veces contienen y que son tan deseadas por los spammers". Gracias a ello, el bulo no se propagará y no tratará de marcar el número PIN al revés con el objetivo de evitar ser robado.