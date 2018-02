La porra de Alfred y Amaia para el Festival de Eurovisión

El pasado 30 de enero, tras una reñida preselección, los concursantes de Operación Triunfo Alfred García y Amaia Romero eran los escogidos por el público para representar a España en el Festival de Eurovisión 2018, que tendrá lugar en Lisboa (Portugal) el próximo 12 de mayo. Una gala en la que el dúo se impuso a otras opciones como 'Arde', de Aitana y 'Lo malo', de Ana Guerra y Aitana, gracias a una historia de amor titulada 'Tu canción'.

Tras la victoria de Amaia en la gran final de Operación Triunfo, la pareja ha acudido este miércoles al programa Anda Ya! de Los 40, donde han hablado, entre otras cosas, de su paso por el concurso y sobre el Festival de Eurovisión. De hecho, han aprovechado incluso para predecir en qué posición quedará 'Tu canción' el próximo 12 de mayo en Lisboa.

Las predicciones de Alfred y Amaia de cara a Eurovisión

Durante la entrevista, Dani Moreno 'El Gallo' y Cristina Boscá han sometido a la pareja a un test, presentado como '¿Quién se come este marrón?', en el que les han preguntado sobre cuáles son los artistas o los grupos que menos les gustan o sobre cuál de los dos 'Javis' (Javier Calvo y Javier Ambrossi les cae peor). A continuación, el presentador les ha preguntado sobre el puesto en el que creen que quedarán durante el Festival de Eurovisión.

Alfred y Amaia durante su visita a Anda Ya. / Anda Ya (Twitter)

En primer lugar, Alfred ha dicho, de broma, que quedarán los primeros por la cola. Segundos más tarde, rectificaba y vaticinaba que quedarán en el puesto 14. Más optimista ha sido Amaia, quien asegura que van a Portugal con la intención de ganar. Sin embargo, reconoce que no les importa la posición final: "Esperamos ganar. Si se puede ganar, pues mejor, pero no nos importa la posición."

Así ha quedado España en Eurovisión durante los últimos años

El próximo 12 de mayo, el dúo interpretará 'Tu canción' con el objetivo de llevarse la victoria final. Una victoria que se le resiste a España desde 1969, cuando Salomé interpretó la canción 'Vivo cantando'. Por lo tanto, Alfred y Amaia intentarán reeditar este título 49 años más tarde.

En los últimos diez años, el mejor puesto de España en Eurovisión ha sido un noveno puesto en 2014, cuando Ruth Lorenzo interpretó 'Dancing in the rain'. En el lado opuesto nos encontramos con Manel Navarro, que en la pasada edición del certamen quedaba en última posición con 'Do it for your lover'. Y tú, ¿cómo crees que quedará el dúo en Eurovisión?



