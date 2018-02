Paz Vega: "El arte está visto desde el punto de vista de los hombres, y me da rabia"

Paz Vega está echando raíces en España de nuevo. Profesionalmente, la actriz se ha convertido en uno de los rostros preferidos de las cadenas de televisión. Después de protagonizar Perdóname, Señor, la serie de éxito de Telecinco en 2017, Paz está inmersa ahora en la que será la gran apuesta de TVE para este año: Fugitiva.

La nueva ficción de prime time de La 1, producida por RTVE en colaboración con Grupo Ganga Producciones, ha arrancado hace unos días su rodaje en Benidorm. La ciudad levantina será el epicentro de un thriller que su creador, Joaquín Oristrell, resume como "la historia de una familia sometida a una situación extrema".

Sobre la serie, su regreso a España y el movimiento feminista #MeToo hemos hablado en CADENA SER con Paz Vega.

¿Qué sensaciones tienes con este nuevo proyecto?

Estoy disfrutando de una historia potente y de un personaje contundente al que le pasan cosas increíbles durante esas 90 horas que dura toda la historia.

Vuelves a hacer acción tras 'Perdóname, Señor'.

Y me encanta. Siempre estoy preparada físicamente. Un actor tiene que estar preparado porque trabaja con su cuerpo. Me gusta la acción, la disfruto y al final me rompo los meniscos porque hago cosas que no debería (Risas).

¿Es la serie más "americana" en ese sentido?

Para ser de TVE, de una televisión generalista, es una serie muy atrevida. Hay escenas muy potentes y cosas con las que digo: olé. Lo que se está haciendo en televisión en a nivel mundial es muy bueno, y hay que innovar de alguna manera. Esta serie pretende innovar no sólo en la historia, sino también en lo estético. Y Benidorm en ese sentido es muy importante porque es una ciudad muy peculiar. Sin Benidorm no existiría 'Fugitiva'.

En el guion hay una mujer, en la dirección también, y la protagonista es una mujer poderosa. ¿Tiene 'Fugitiva' la intención de ser una serie feminista?

Sí, totalmente. Hay algo natural que se está dando en el mundo. Está pasando de forma natural porque tenía que pasar.

Llevas muchos años en la industria, ¿cómo crees que ha evolucionado el papel de la mujer?

Todavía hay mucho por hacer. Hay grandes papeles femeninos y este año en los Oscar hay grandes historias… Pero echo en falta más directoras, más guionistas y más productoras. Si hay más mujeres detrás de las cámaras habrá más historias interesantes. Hay directores maravillosos que hacen una y otra vez películas de guerra y testosterona, pero es normal...¡son hombres! Si yo lo fuera también lo haría.

Desde tu regreso a España no paras de encadenar proyectos de peso en televisión. ¿Cómo valoras tu vuelta?

Estoy muy agradecida a los productores y televisiones que están confiando en mí. Estoy feliz y encantada de tener la base en España, aunque sigo yendo a Los Ángeles para grabar otras cosas. Eso sí, cuando vives fuera es cuando realmente valoras lo que tienes.

Tú que has pasado tanto tiempo en Estados Unidos, ¿cómo has vivido el destape de los casos de acoso?

Como mujer me siento afortunada por pertenecer al movimiento #MeToo y ver lo que está pasando. Lo que ha estallado tampoco era algo tan secreto. De toda la vida ha habido señores que han acosado, y me siento orgullosa al ver cómo algunas mujeres han tenido el valor de dar ese paso y crear este movimiento tan necesario.

¿Alguna vez llegaste a vivir un episodio similar?

No me he visto en la habitación de ningún director, pero sí he vivido episodios de machismo. Me he encontrado con situaciones machistas. No es lo mismo una escena de sexo vista por un hombre que vista por una mujer…por ese punto de vista a veces me he enfrentado a directores. El arte está visto desde el hombre, y me da rabia. Las mujeres podemos dar un punto de vista diferente y, sobre todo, que a nosotras no nos resulte tan agresivo.

