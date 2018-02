Lucía Etxebarria, sobre su paso por 'Ven a cenar conmigo': "Hice el ridículo más espantoso"

Este martes, Cuatro estrenaba en horario de máxima audiencia Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, la versión VIP de su conocido concurso gastronómico.

Para el estreno, la cadena roja de Mediaset contó con cuatro famosos de la 'socialité': Ana Obregón, Rappel, Víctor Janeiro y Lucía Extebarría.

Precisamente fue la conocida escritora la que ejerció de anfitriona en este primer programa, aunque la experiencia no resultó del todo satisfactoria. "Hice el ridículo más espantoso", admitió en su blog de Allegramag. "¿Por qué? Para mí resulta imposible cocinar con una cámara pegada a la cara y con una persona dándote instrucciones a todas horas. Me puse de los mismos nervios, me enfadé con el productor y acabé tirándolo todo y haciendo un estropicio infame".

Además, Extebarría reconoce que "además de crear un estropicio en mi cocina", se la ve en el programa "tensa y cansada".

Pero entonces, ¿por qué participó en Ven a cenar conmigo? La escritora tiene una respuesta para todos aquellos que la han criticado por acudir al programa. "Lo hice por dinero. A ver si os enteráis de una vez que trabajar en medios está infra pagado, y que si eres autónomo hay que pagar la cuota de autónomos cada mes".

Así es 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

Este martes, Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition llegó al prime time de la cadena para ofrecer la primera de cuatro veladas irrepetibles entre estas cuatro estrellas mediáticas.

La 'Edición Gourmet' mantiene intactos todos los elementos que definen a la versión con concursantes anónimos: cada velada cuenta con un anfitrión distinto; todos los participantes ejercen de anfitriones en su propia casa; todos tienen que cocinar la comida que sirven en su mesa y todos votan de manera secreta para elegir un ganador. De nuevo, un premio final de 3.000 euros aguarda al campeón.