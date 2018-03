Las mujeres plantan cara al machismo en una jornada histórica por la igualdad

Metro de Madrid informa que los trenes no pararán en la estación de Atocha debido a la manifestación. https://twitter.com/metro_madrid/status/971820536434176002

Fernando Rodríguez

La sede del PP de Cádiz ha amanecido con la puerta y parte de la fachada manchadas de pintura color violeta, que representa al movimiento feminista. El secretario general del PP gaditano, Antonio Saldaña, ha lamentado este "ataque con spray y pintura morada" y ha señalado que el PP es "partidario de trabajar desde las instituciones" y no del "camino de la violencia". "El radicalismo en España se identifica con el color morado, y a buen entendedor pocas palabras bastan. Ese no es el camino. No es agradable, son unos actos condenables de una minoría de radicales", ha concluido el secretario general del PP de Cádiz.