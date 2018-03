Ingenio en busca de igualdad: las pancartas de las marchas feministas

La huelga feminista del 8 de marzo ha dejado momentos para la historia, calles llenas de mujeres gritando contra el machismo y un país a medio gas por las reivindicaciones por la igualdad. En las multitudinarias marchas y concentraciones, muchas han desplegado y portado pancartas llenas de ingenio. Imaginación unida a denuncia por un sociedad más justa. Estos son algunos de los carteles más llamativos:

En Madrid, un grito contra la condescendencia y contra ese falso debate de machismo o feminismo que propugnan muchos hombres.

Pancarta en la marcha celebrada en Madrid. / Cadena Ser

En Barcelona, algunos mensajes contra el acoso sexual. "No estamos escritas en braile, no necesitas tocarnos para conocernos".

Pancartas en Barcelona. / EFE

También en la ciudad condal, un mensaje para las niñas que sueñan con ser lo que quieran. Futbolistas, gamer, fontaneras o abogadas. No hay profesiones de género

En Sevilla, una señora clama contra la violencia de género. Ni una menos

Pancarta en Sevilla. / EFE

En Madrid, durante la concentración convocada en la plaza de Cibeles, muchas pancartas mostraban mensajes contra las etiquetas y los estereotipos. Las mujeres si se lo pasan bien, no están locas. Y si le dicen 'no' a un hombre, no son una santas.

EFE/JAVIER LIZÓN

En Murcia, una joven tira de ironía para denunciar la hipocresía de quienes niegan la educación machista: "La violación de la manada es el vídeo porno más visto pero la cultura de la violación no existe".

En la cabecera de la masiva marcha de Madrid, ingenio literatio de algunas jóvenes. "Sin Hermione, Harry Potter hubiera muerto en el primer libro"

NICOLÁS CASTELLANO

Y en varias ciudades de España, muchas jóvenes han aprovechado el fenómeno de OT para sus reivindicaciones. Inspiradas en la canción de 'Lo malo', el éxito escrito por Brisa Fenoy con una letra feminista, han sacado carteles que ha compartido una de las intérpretes del tema, Aitana Ocaña