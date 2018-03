Patricia Conde: "De niña no quería ser la princesa, quería ser la guerrera que mataba a los malos"

Patricia Conde empezó como modelo, pero rápidamente explotó su vocación de humorista en formatos tan icónicos como El informal y Sé lo que hicisteis. Ahora, la también actriz forma parte de Cero, canal de Movistar Plus en el que pone a prueba Los poderes extraordinarios del cuerpo humano.

¿Qué significa para ti el movimiento feminista que se está viviendo actualmente?

A los jefes de \'El Informal\' les dije: \'Yo quiero hacer comedia, señores\'

Es algo que viene desde hace años. Lo que pasa es que, como todo en la vida, hay que recordarlo. Todos tenemos muy clara la teoría, pero a la hora de ponerlo en práctica se nos escapan muchas cosas.

¿Crees que la televisión sigue siendo machista?

En televisión han podido jugar con el papel de la mujer, pero yo traspasé esa barrera y no caí en lo que otros mandaban. Yo dije en su día: ‘señores, esto no lo hago’. Y siempre se me ha respetado.

Cuando estaba en 'El informal' me dijeron que tenía que entrevistar al presidente del Gobierno, que por aquel entonces era José María Aznar, con un vestido, que más bien parecía una camiseta. Entonces les dije : ¿cómo voy a ir a entrevistar al presidente del Gobierno con este vestido? Tenía 19 años, pero ya sabía cuáles eran mis principios y dónde quería estar en un futuro. Entonces, si les gustaba tanto este vestido, ¿por qué no se lo ponían ellos? Les dije: ‘Yo quiero hacer comedia, señores. Así que si creen en mí vamos a hacerlo a mi manera. No quiero ser un florero que solo sonríe y que me digan lo guapa que soy. Eso es pan para hoy y hambre para mañana'.

¿Crees que en Cero hay igualdad entre hombres y mujeres?

Acabo de aterrizar en Movistar Plus, pero lo que he visto desde fuera me parece la televisión en la que he querido trabajar siempre. Es la televisión del futuro.

En televisión, ¿recuerdas alguna mujer que fuera pionera en el movimiento feminista?

No tengo ningún referente feminista, tengo referentes que me gusta cómo han dirigido sus carreras, como Meryl Streep, que en su día abogó por la figura humanista, que no feminista. Creo en esa postura. Está bien no ponerse etiquetas. La gente no entiende bien la palabra feminista.

¿Pero te consideras feminista?

Ya era feminista antes de saber lo que era

Ya era feminista antes de saber lo que era. Tenía muy claro desde pequeña que quería dedicarme a lo que me dedico ahora. No me considero feminista, mi forma de pensar es lo que es: una manera de afrontar la vida, muy diferente a lo que nos contaban en esos cuentos donde el príncipe decía a la princesa: ‘cásate conmigo y ven al castillo’. No, no quería ser la princesa, quería ser la guerrera que mataba a los malos.

El número de víctimas de violencia de género es alarmante. ¿Qué más se podría hacer desde tu posición de poder en los medios de comunicación?

Es una realidad muy alarmante. Los medios se vuelcan y está en boca de todo el mundo. Pero ningún gremio puede hacer nada. Los padres y las madres son los que tenemos que hacer ese trabajo desde que los niños son pequeños. La violencia de género viene de la educación. Es tremendo que un niño vea cómo su padre levanta la mano a su madre. Ese niño crece con la idea de que eso es normal. Ese es el problema. Todo viene de la educación. La educación puede cambiar el mundo.