Cuando es Zidane quien le pregunta a Anton Meana por Benzema

"Me molesta que diga eso de Karim la gente que sabe de fútbol. Es una vergüenza”, espetó Zidane a mediados de octubre cuando Lineker le criticó. Hoy, en la sala de prensa, el francés dijo lo mismo pero con otras palabras. “Hay gente que sabe de fútbol que sabe que Karim es bueno”, respondió cuando se le preguntó por las numerosas críticas que le están cayendo al delantero galo este curso por sus pobres números de cara a portería -cuatro tantos en Liga, uno en Copa y dos en Champions-.

Antón Meana quiso entonces aclarar si Zidane quería decir que a todos aquellos que no les convence Benzema es porque no saben de fútbol. “¿Al que es futbolero le tiene que gustar Benzema?”, preguntó al francés el periodista de la SER.

"¿Te gusta Benzema como jugador de fútbol?"

“Sí”, le contestó rotundo el francés antes de reírse y de añadir: “Y luego te pregunto yo a ti. No lo hago normalmente pero, ahora tú me tienes que contestar. ¿Te gusta Benzema como jugador de fútbol?”. “Sí, como jugador de fútbol sí. Como delantero igual me gusta más Morata el año pasado. Pero como jugador de fútbol me gusta Benzema, sí”, respondió Meana.

“Entonces vale. Es tu opinión, pero tú me has contestado que es un buen jugador de fútbol que se merece estar aquí. Ya está”, terminó la conversación el galo con Antón Meana.

Antes Zidane dijo que él no tenía que convencer a nadie con Benzema y que gusta más o menos, “como todos”. “Hay gente a la que le gusta y gente a la que no. Dime otro jugador. Dilo tú. ¿Isco? Vale, Isco. Hay gente a la que le gusta y gente a la que no. En los nueve años que Benzema lleva aquí ha demostrado lo que ha hecho”, comentó primero.

“Yo defiendo a todos mis jugadores y Karim es muy bueno. Me gusta mucho pero es que los datos hablan por sí mismo. Es verdad que es el ‘9’ del Madrid y que le pedimos mucho. Es verdad que últimamente no ha marcado, pero está haciendo otras cosas para el equipo. El gol va a llegar”, añadió Zidane después.

"Cuando pagaron 72 millones por mí me pareció una locura"

También habló el técnico del Madrid de Neymar y de esos supuestos 400 millones que el PSG pediría por él. “Lo primero no te voy a hablar de un jugador que no es mío. ¿Lo de 400 millones? Pagaron 222 millones. Me acuerdo cuando me compraron a mí. Fueron 72. A mí me parecía una locura y diez años después son 222 millones. Puede que dentro de 10 años estén en 400 o antes.