"Sigo creyendo que seremos competitivos en Australia, pero, obviamente, no hemos completado todo el kilometraje que queríamos", ha señalado Boullier en el 'motormohe' de McLaren en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde ha tenido una cita con los informadores, justo después de que Fernando Alonso haya podido salir a rodar tras el cambio de motor.

Acerca de la fiabilidad del noche, cuando se le ha preguntado sobre si garantiza el 100%, Boullier ha respondido: "No. Al cien por cien seguro que no, porque no hemos corrido todo lo que queríamos. Por lo tanto, habrá un mayor riesgo de fracaso en alguna parte".

Sobre qué mensaje debe lanzarse a los aficionados, tras dos semanas con muchos problemas, el responsable del equipo ha señalado: "Si juzgamos basándose en los pocos problemas de estos días, es mejor esperar a algunas carreras. Los últimos tres años fueron un contexto difícil (con el motor Honda). Ahora estamos tratando de llevar a McLaren a donde debería estar, y tal vez haya algunos problemas, pero no hemos perdido nuestra capacidad de diseño, con autos rápidos y espero que los seguidores lo vean pronto en la pista. También tenemos que ser ambiciosos, y para ser ambicioso, se deben asumir riesgos".

El problema que se repite

"Tuvimos un problema esta mañana, que estaba relacionado con la filtración de aceite, lo mismo que el miércoles. Ahora está bajo investigación. Hemos cambiado la unidad de potencia y el auto ya está rodando", ha señalado.

Acerca del 'pit-stop' para practicar el cambio de ruedas que llevaron a cabo ayer, en el que en un intento se equivocaron en las ruedas posteriores, Boullier ha quitado hierro al asunto: "Hicimos ocho paradas en boxes ayer, siete fueron bien y una estaba mal. Hay que ser justos. Obviamente, queremos ser competitivos. Somos ambiciosos, tenemos un diseño ambicioso del automóvil. Por ahora, tenemos problemas menores, pero creo que es porque no hicimos un buen trabajo para preparar el auto. Creo que muy pronto vamos a volver a la normalidad".

Del estado de ánimo de Fernando Alonso, Boullier sí que ha garantizado que el español "está bastante contento con el automóvil, con el equilibrio del automóvil. Hay un trabajo de suspensión para hacer y comprender el automóvil. Él está bastante contento con el resto del auto".

"Obviamente, Fernando es un competidor, por lo que quiere lo mejor de lo mejor y quiere más. Él siempre quiere más. Alonso tiene una mentalidad diferente este año. Está pasando mucho tiempo aquí cuando no conduce el automóvil. Él está bastante interesado y apoya lo que estamos haciendo", ha añadido Boullier.