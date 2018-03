El PSOE usa el Senado para presionar a la iglesia por el Valle de los Caídos

Ante la falta de colaboración del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que este lunes no va a acudir a la Comisión de Justicia del Senado, el PSOE ha decidido citar al Presidente de la Conferencia Episcopal: "El señor Ricardo Blázquez ya ha manifestado públicamente en alguna ocasión que le parece normal que aquellas familias que tienen a sus familiares en cunetas o fosas comunes reclamen sus restos", explica a la SER, Ander Gil, portavoz socialista en la Cámara Alta. "Nosotros, apelando a su buena disposición, a que es un hombre dialogante y no como ha demostrado el prior, y como máximo responsable de la iglesia católica española, le vamos a pedir su colaboración y su comparecencia en la Comisión de Justicia para, de una vez por todas, dar cumplimiento a este derecho que asiste a estas familias". Blázquez

El prior ha recurrido la sentencia que ordena la exhumación de los cuerpos de los hermanos Lapeña y ha impedido el trabajo de los técnicos de Patrimonio Nacional a pesar de que los cuerpos están en un cementerio público, no de la iglesia católica.

Además del prior, que no irá, a la Comisión están llamados el presidente de Patrimonio Nacional y el abogado de las familias de las víctimas, Eduardo Ranz, el único que ha confirmado que va a acudir: "Expondré, explicaré unas fotos del interior de la cripta del Valle de los Caídos que hará visible que harán que sea factible realizar este trabajo de exhumación y desde luego no habrá ningún tipo de excusas para no llevarlo a cabo".

Con sus explicaciones está previsto que los senadores elaboren un informe sobre las exhumaciones y los posibles daños al Valle de los Caídos si se realizan.