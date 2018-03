Jorge Javier Vázquez responde al dardo de Buenafuente

Jorge Javier Vázquez se coló esta semana en Late Motiv de la manera más improvisada. Fue durante la entrevista de Andreu Buenafuente a Mercedes Milá cuando la que fuera presentadora de Gran Hermano aprovechó su intervención en el programa de Cero para promocionar la obra de teatro que protagoniza Vázquez.

"Estuve viendo ayer la obra de Jorge Javier Vázquez, no te la pierdas. Es genial, un espectáculo divertidísimo", le recomendó Milá, a lo que Buenafuente le respondió lo siguiente: "¿Un referente teatral podemos decir?", provocando el aplauso y la carcajada del público.

"No, un referente teatral no, ni musical, pero es un valiente. A mí la gente que se atreve a subir a un escenario a hacer cosas que no son excesivamente lo suyo, pero que lo intenta aprender, me parece genial", dijo entonces Mercedes para defender a su amigo y compañero de Mediaset.

Jorge Javier Vázquez responde

La respuesta de Jorge Javier Vázquez no se hizo de rogar. El maestro de ceremonias de Supervivientes eligió Twitter para contestar a Buenafuente: "No aspiro a ser un referente teatral ni musical (por ahora). Me conformo con divertir y entretener. Queridísima Mercedes, muchísimas gracias por entenderlo".

No aspiro a ser un referente teatral ni musical (por ahora). Me conformo con divertir y entretener. Queridísima Mercedes, muchísimas gracias por entenderlo 💙 pic.twitter.com/asCOeK0v31 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 7 de marzo de 2018