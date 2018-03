Paula Vázquez: "En #0 no me hacen falta corazas"

La apuesta de Cero por Paula Vázquez era clara desde el principio. Su debut fue con El puente el año pasado y el canal de Movistar Plus vuelve a demostrar su confianza a la presentadora fichándola para el regreso de un formato icónico: Fama, a bailar.

El mítico talent de Cuatro da el salto a la televisión de pago con su presentadora original, pero adaptándose a los nuevos tiempos. Una nueva concepción del baile.

En CADENA SER hablamos con Paula Vázquez sobre este nuevo proyecto en la que ella denomina como "la televisión del futuro".

¿Cómo recibes la noticia de que volvía ' Fama, a bailar'?

Estaba en Vietnam grabando 'El puente' cuando me llegó que Movistar Plus había tomado la decisión. Me quede en shock.

¿Te lo pensaste mucho?

Es apostar por caballo ganador, un equipo que está más que engrasado y que sabe lo que quiere.

\'Fama, a bailar\' ha dejado de ser un decorado, ahora es real

La esencia es la misma, pero habláis mucho del nuevo concepto de 'Fama, a bailar'.

Más que nunca, 'Fama' es una escuela real. Ha dejado de ser un decorado. Va a ser un 'Fama' muy vivo porque vamos a tener el feedback muy inmediato de las redes sociales y nos vamos a adaptar a lo que la gente pida.

¿Tu papel como presentadora va a ser el mismo?

Voy a seguir siendo el hilo conductor del programa. En este 'Fama, a bailar', el protagonista va a ser el baile. Vamos a proyectar una imagen del siglo XXI. El anterior 'Fama' se emitía en la sobremesa, un horario muy despierto. Ahora empezamos a las 21 horas y el tono va a ser más comedido. También porque ya no tengo 30 años, tengo 40. He madurado, he evolucionado y eso se notará.

¿Te hubiese molestado que no te hubieran llamado para presentar el programa?

Que va, pero tengo que reconocer que ha sido un subidón. Primero fue un shock, pero luego una entrega absoluta. Va a ser 'Fama', pero no va a tener nada que ver con el que hicimos. Es una nueva etapa: justa y necesaria.

Hace un par de años no tenías tanta presencia en televisión y ahora llevas dos formatos de peso en Cero…

He estado esperando el momento, no es que no haya habido ofertas. Las ha habido, pero de cosas que no sabía y no quería hacer. Apostar por Cero para mí ha sido un relax porque no te hacen falta corazas. Vienes a pecho descubierto porque sabes que te van a tratar bien.

