Las claves para mejorar tu restaurante en la era de Internet

Adaptarse a la era tecnológica no es tarea fácil en muchas ocasiones, pero en muchas ocasiones es algo necesario, sobre todo en el ambito de trabajo. Con Internet, se abre un mundo infinito de posibilidades y de información.

Los restaurantes de toda la vida, los que han vivido este proceso de cambio, han tenido que amoldarse a los nuevos tiempos para poder sobrevivir.

Gracias a portales como TripAdvisor, la web de viajes y gastronomía que ayuda a encontrar las ultimas opiniones y los precios más bajos, hay ciertos locales que han tenido ahí un empujón para poder crecer más, siempre con sus estrategias.

TripAdvisor "te ayuda a que hagas bien tu trabajo"

Alberto, Iván y Pepe, son dueños de El Molinero (Madrid), El B_US (Madrid), Marchivirito (Badajoz) respectivamente. Pepe y Alberto llevan 30 años al frente de sus locales y ambos están de acuerdo en que "el boca a boca" siempre ha sido la estrategia principal para atraer a la clientela.

Interior del restaurane Marchivirito. / Marchivirito

Sin embargo, desde que TripAdvisor y otros portales gastronómicos sirven como escaparate para llegar a más personas, sus estrategias y su forma de actuar frente al restaurante y los clientes ha cambiado, aunque la esencia sigue siendo la misma. "Calidad y trato afable, trato cercano. Yo doy a mis clientes lo que me gusta que me den a mí. Que se encuentre a gusto, darle confianza para que esté relajado", comenta Alberto a Cadena SER.

Piensan que Internet puede ayudarte mucho a atraer nueva clientela, sobre todo extranjeros, pero al fin y al cabo "el que tiene que estar a la altura eres tú. Ellos [TripAdvisor] te ayudan a que tu hagas bien tu trabajo", recalca el dueño de El Molinero.

Cómo ha cambiado la relación entre cliente y trabajador

Con Internet, la forma de publicitarte cambia bastante y te abre nuevas posibilidades para llegar a cualquier persona. "En Facebook e Instagram solemos hacer publicaciones por ejemplo de referencias de nuevas bebidas que incorporamos o nuevos platos", explica Iván. Además, los clientes también pueden participar "subiendo fotos a TripAdvisor", lo que hace que haya un acercamiento mayor al cliente y un ambiente más familiar.

Interior del restaurante El Molinero. / TripAdvisor

Sin embargo, Pepe sigue siendo un poco más tradicional ya que aparte de utilizar los portales gastronómicos, suele preguntar a los clientes sobre la comida en persona y también "de qué manera han llegado ahí, si ha sido por otras personas, por el hotel o por Internet".

Además, la forma de contestar a las críticas de los clientes ha cambiado. "Yo me meto todos los días a olisquear y analizo todo lo que veo. Yo puedo pensar que lo estoy haciendo bien y quizá no es así", dice Alberto. En esta línea, Iván dice que "cuando vemos malos comentarios, solemos contestar pidiendo disculpas y nos lo apuntamos para mejorar". Pepe va más allá, y comenta que de forma puntual pueden cambiar algún ingrediente de un plato si el cliente lo sugiere. "Lo hablamos con la jefa de cocina, lo estudiamos y podemos cambiarlo, pero no platos completos".

Interior del restaurante B_US. / TripAdvisor

Al fin y al cabo, se trata de complacer a la persona que viene a comer a tu restaurante, sea de una manera o de otra. "A la gente hay que escucharla porque a fin de cuentas son los que nos dan de comer", señala Alberto. Por otro lado, Pepe recalca que es muy importante "mantenerse firme y aunque tengas mucha afluencia de gente, no te puedes confiar, ni cambiar la esencia del restaurante".