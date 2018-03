15 preguntas que determinarán si tu relación durará o no. / ()

Muchos son los libros y los estudios publicados sobre lo que se consideraría una "relación perfecta" y la realidad es que muchos de ellos coinciden en varios paradigmas: respeto, tiempo de calidad, pasión y espacio personal.

La vida real es mucho más compleja y, aunque nuestra relación goce de esos cuatro cimientos, es fácil discrepar en temas como los valores, la educación de los hijos, el espacio personal o el tiempo que dedicamos a la pareja. Aún así, el científico especializado en relaciones de pareja, Gary W Lewandowski, ha querido demostrar que con sus 15 preguntas es posible detectar si tu relación es buena y durará.

Como dijo Lewandowski a The Independent esta lista surgió de la pregunta que más le hacían: "¿Cómo sé que estoy con la persona adecuada?". Según el experto, si respondes sinceramente con un sí a estas 15 preguntas, basadas tanto en datos respaldados por la ciencia como en la intuición, merece la pena seguir adelante con tu relación.

Las preguntas

¿Tu pareja te hace mejor persona? ¿Y tú a ella? ¿Os sentís a gusto compartiendo vuestros sentimientos, confiando en el otro, estando cerca y evitando preocuparse porque el otro te deje? ¿Os aceptáis tal y cómo sois sin intentar cambiar al otro? Cuando no estáis de acuerdo en algo, ¿habláis con respeto, sin desprecio y evitando malas contestaciones? A la hora de tomar una decisión, ¿sueles consultarlo con tu pareja? ¿Consideras que tu pareja es tu mejor amigo o amiga? ¿Y tú para él o ella? ¿Pensáis más en "nosotros" que en "tú" y "yo"? ¿Confías tanto en tu pareja como para darle tus contraseñas de las redes sociales y las cuentas bancarias? ¿Y ella a ti? ¿Piensas cosas buenas sobre tu pareja sin dejar que te ciegue el amor? ¿Y el o ella sobre ti? ¿Tus amigos y familiares piensan que tenéis una buena relación que durará para siempre? ¿Tu relación está libre de sospechas de infidelidad, celos o comportamiento posesivo? ¿Compartís las mismas opiniones en temas de política, religión, matrimonio, si deseáis o no tener hijos y educación? ¿Estáis dispuestos a sacrificar vuestras propias necesidades, deseos y metas por el otro (sin rebajarse demasiado)? ¿Tenéis personalidades afables y emocionalmente estables? ¿Sois sexualmente compatibles?

Romper no es tan malo

Si has respondido "no" a alguna de estas preguntas, probablemente, tu relación no durará en el tiempo, dice Lewandowski, pero las rupturas no son tan malas porque "no hay nada peor que estar en una mala relación", afirma el científico.

La tarea de dejar ir a alguien y, más aún cuando nos importa, es muy difícil o eso parece. Según Lewandowski en esta Ted Talk, romper no es tan horrible como parece o pensamos que es. Todo el mundo sobrevive a una ruptura y lo mejor es que aprendemos a conocernos y a tener mejores relaciones, afirma el experto.