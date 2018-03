Paco Jémez estalla en rueda de prensa: "Ha sido para que nos echaran a tomar por culo a todos"

El Villarreal se impuso por 0-2 a la Unión Deportiva Las Palmas en un partido en el que el conjunto canario volvió a estar a un bajo nivel. Así lo expresó Paco Jémez en rueda de prensa: "Ha fallado todo, no hemos hecho nada bien. No hemos sido capaces de mantener la posesión de balón ni un segundo. La diferencia de velocidad entre uno y otro equipo ha sido tremenda. Parecía que iban en avionetas y nosotros con las piernas atadas. Ha sido un desastre, ha sido para que nos echasen a tomar por culo a todos y trajeran 24 nuevos, a mí el primero, porque no hemos estado a la altura".

Jémez cree que tienen que trabajar mucho más si no quieren que la situación se les termine yendo de las manos. "Ahora lo que hay que hacer es trabajar, trabajar hasta reventar. Y el que no, está fuera. Porque si vamos a caer va a ser con dignidad y con orgullo, eso que lo tenga claro cualquiera. Y si tengo que subir a ocho del filial lo haré, y lo siento porque el filial también se está jugando lo suyo. Porque es evidente que si no podemos demostrar más de lo que hemos hecho hoy, no podemos estar en Primera División, es algo que salta a la vista".

Además, mantuvo una breve discusión con un periodista que cuestionó su esquema en la segunda mitad durante la rueda de prensa. "No te voy a permitir que pongas en tela de juicio mi trabajo, yo soy un gran profesional y preparo muy bien mi trabajo. Ni se te ocurra, ni se te ocurra, que ni se te pase por la cabeza. Estás poniendo en tela de juicio mi trabajo y no te lo permito".

Noticias relacionadas El Villarreal hunde a una UD Las Palmas decepcionante