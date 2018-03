Mertesacker muestra el lado más amargo del fútbol: "Vomito antes de los partidos"

El defensa alemán del Arsenal, Per Mertesacker, ha sorprendido al mundo del deporte con unas declaraciones desgarradoras en la revista alemana Der Spiegel sobre su sufrimiento en el fútbol.

Mertesacker ha asegurado: "Debido a a las expectativas de la gente vomito antes de los partidos o me entra diarrea. Es como si simbólicamente mi cuerpo dijera 'esto es vomitivo'. Y poco antes del pitido inicial me entran náuseas. Una vez tragué tan fuerte la bilis que los ojos me lloraban".

"Somos unos privilegiados, pero hay un punto en el que todo se convierte en una carga. Ahora mismo es demasiada presión, prefiero estar en el banquillo e incluso en la grada", ha añadido el central, que se retirará a final de temporada a sus 33 años.

En los momentos de presión, ha dicho, es cuando peor se siente. De hecho, ha admitido que se sintió "aliviado" tras la eliminación de Alemania en el Mundial de 2006: "Lo recuerdo como si fuera hoy. Sólo pensaba que se acabó, se acabó, todo se acabó. Por fin".

Mertesacker solo ha jugado 11 partidos esta temporada, únicamente cinco de Premier League, en la que es oficial será su última como profesional.