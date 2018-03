Manolo Jiménez: "Por un gol anulado han saltado al campo a increpar al árbitro, surrealista"

Es que la imagen es terrible, el dueño del PAOK baja al campo con la pistola y se la enseña al árbitro, luego se lleva a los jugadores para adentro y en vez de suspender el partido definitivamente están esperando para acabar el encuentro, que iba en el 88



Alucinante es poco pic.twitter.com/CDgE944KqR — Carrusel Deportivo (@carrusel) 11 de marzo de 2018

Este domingo por la tarde se estaba celebrando el partido de la Superliga Griega entre el PAOK de Salónica y el AEK de Atenas cuando el colegiado anuló un gol del equipo local por fuera de juego.

La jugada fue muy protestada hasta el punto de que el dueño del PAOK, Savvidis, saltó al terreno de juego acompañado por varias personas, con la intención de increpar al árbitro. El partido fue suspendido.

Minutos más tarde, el entrenador del equipo ateniense, Manolo Jiménez, atendió a Carrusel Deportivo desde el vestuario del estadio. "Todavía no tenemos autorización para poder salir del estadio".

Manolo Jiménez, durante un partido de Europa League con el AEK / Getty Images

Así explicó el técnico andaluz lo que sucedió en el partido. "Lo que me parece surrealista es que un gol anulado, este bien o mal anulado, de pie a que el presidente y miembros del PAOK salgan al campo a increparle, algo que también ha hecho con nuestro banquillo. Luego en las imágenes hemos visto que llevaba una pistola aunque no la ha sacado, al menos yo no lo he visto".

También confesó que el colegiado tenía intención de que se jugase el partido, al principio. "El árbitro quería jugar los cinco minutos que quedaban pero nuestro presidente, con coherencia, ha entrado en escena y finalmente no se va a jugar".

Por último nos explicó lo que sucederá en las próximas horas allí en Salónica. "No podemos salir esta noche, saldremos mañana, iremos al hotel y nos iremos a Atenas a preparar el siguiente partido".