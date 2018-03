José Ángel Crespo: "Lo que ha pasado en el partido es una vergüenza"

José Ángel Crespo, jugador del PAOK de Salónica ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER tras los incidentes acontecidos en el partido contra el AEK de Atenas, que han obligado al árbitro a suspenderlo: “Nos estamos acostumbrando últimamente a jugar casi más en los despachos que en el campo”.

La imagen de la jornada ha sido la invasión del campo del dueño del PAOK con un arma enfundada, sobre lo que Crespo ha dicho: “No me he dado cuenta, he visto las fotos en las que sí parecía, no sé los negocios que tiene en Rusia, va siempre con mucha seguridad y supongo que la llevará por eso más que por otra cosa (…) Normalmente va con más de cuatro ‘gorilas’”.

“No sé por qué, supongo que por seguridad, es una persona con mucho poder económico, pero es la imagen anecdótica con la que se va a quedar todo el mundo pero lo que ha pasado en el partido es vergonzoso, estamos viendo lo que es este país. Para nada me lo imaginaba. Este año cuando han visto que estamos primeros, que no perdemos los partidos, han empezado a pasar cosas raras. Lo que no consiguen en el campo lo van a conseguir fuera”, ha añadido el español.

Por último ha asegurado sobre su presidente que cuando “estás con él personalmente, es una persona muy tranquila”.