El Constitucional anula el Consejo de RTVM por excluir a UGT sin motivarlo

El Tribunal ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior a los acuerdos impugnados con el fin de que la Mesa solicite a la Comisión parlamentaria de Control una nueva propuesta “debidamente motivada” de la selección de las asociaciones llamadas a proponer a los candidatos al consejo de Administración de la televisión pública madrileña.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo formulado por la Federación Regional de Servicios UGT-Madrid (FES-UGT) contra el acuerdo de la Mesa de la Asamblea de Madrid que, el 7 de marzo de 2016, la excluyó de la relación de asociaciones profesionales y sociales designadas por la Comisión parlamentaria de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid para proponer a cinco candidatos del Consejo de Administración de la televisión madrileña.

En una sentencia de la que ha sido ponente la Magistrada María Luisa Balaguer, la Sala declara que esa decisión vulneró los derechos de la Federación demandante a la igualdad (art. 14), a acceder a los medios de comunicación social públicos según lo previsto en las leyes (art. 20.3 CE) y a la libertad de sindicación (art. 28.1 CE).

UGT PIDE A LA ASAMBLEA QUE LES INCLUYAn EN EL CONSEJO DE TELEMADRID "de forma urgente"

Javier Bañuelos

En UGT están "muy felices" porque el Constitucional les da la razón "en un tema que era indiscutible", explica a la SER la secretaria general de la sección sindical de UGT en Telemadrid, Celia Soria. Una vez conocido el toque de atención del Tribunal Constitucional, para esta organización sindical está muy claro qué debe ocurrir a partir de ahora, "se tiene que convocar una reunión urgente de la Comisión de Control de Telemadrid y restaurar el Consejo de Administración debería haber estado de inicio", añade.

UGT defiende que el escrito del Constitucional avala su derecho a estar en el Consejo de Adminsitración "porque ha quedado demostrado que no había ninguna razón para habernos excluido, y esperamos que nos incluyan de manera inmediata".

Ahora está por ver qué ocurre, y cómo se acata esta sentencia del Constitucional. En el Partido Popular defienden que el TC no ha anulado nada, "se trata de un simple error formal que será subsanado por la Comisión de Control de Telemadrid", han explicado a la SER desde el grupo parlamentario del PP. Ciudadanos, también votó a favor de excluir a UGT del Consejo de Administración del cadena pública. Desde la formación naranja recuerdan que UGT "no es una asociación profesional del mundo de la comunicación y tiene un claro sesgo político", por eso se oponen a que entre en Telemadrid.

Tanto PSOE, como Podemos son los dos únicos grupos que defendieron la presencia de UGT en el Consejo de Administración de Telemadrid. Para la socialista, Isaura Leal esta sentencia del TC "marca doctrina, no solo para el caso de Telemadrid", sino también para "la presencia de organizaciones sindicales en los consejos de administración de las empresas con participación pública". El diputado de Podemos, Pablo Padilla cree que el Constitucional ha sacado los coleres, tanto a PP, como a Cs porque "quisieron justificar lo injustificable", explia a la SER. Padilla cree que habrá que reformular el actucal Consejo de Administración, "PP y Cs tienen que dar la cara, no se puede actuar como si no hubiese pasado nada, después de que hayan excluido a UGT de forma arbitraria y completamente sectaria"

El Consejo de Administración de Telemadrid se reúne esta tarde, a las 17h, para analizar el impacto de la sentencia, aunque tienen muy claro que estamos ante un problema se debe resolver a nivel parlamentario.