La autopsia confirma que Gabriel murió estrangulado el día de su desaparición

La autopsia del pequeño Gabriel desvela que el niño murió por estrangulamiento el mismo día de su desaparición, según fuentes judiciales consultados por la SER. Era una de las hipótesis con las que trabajaban desde el domingo los investigadores del caso, cuando la detenida, Ana Julia Quezada, recuperó el cuerpo del niño de 8 años y los datos de la autopsia lo confirman.

El resultado de esta autopsia es clave para reconstruir los hechos y determinar qué pasó con el niño, a quien se le perdió el rastro el pasado día 27 de febrero cuando salió de casa de su abuela para ir a jugar a una casa de unos primos. La autopsia se ha realizado en el instituto anatómico forense de Almería.

Además, fuentes de la investigación confirman a la Cadena SER que el cuerpo de Gabriel fue encontrado con restos de tierra, prueba que va a ser estudiada por la Guardia Civil y que apuntaría a una de las principales hipótesis que manejan en estos momentos: la de que el cuerpo de Gabriel fue enterrado en un terreno de los abuelos paternos.

Nuevos detalles del caso

El Ministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha confirmado que Ana Julia Quezada, la detenida y actual pareja del padre de Gabriel, "está relacionada con un caso que tuvo lugar en Burgos en 1996". La Cadena SER puede confirmar que ese caso se refiere a la muerte de su hija al caer desde una ventana. La Guardia Civil analiza de nuevo este caso, que originalmente quedó sobreseído y se declaró como una muerte accidental.

Además, esta mañana se ha hecho pública una conversación telefónica en los instantes previos a la detención de Ana Julia. Es una conversación entre la detenida y un periodista de El Periódico, y en ella, la ahora detenida se muestra tranquila, afirmando que "está conduciendo" y que "no puede hablar mucho", por lo que le pide al periodista que llame a Ángel mientras afirma que la Guardia Civil "me va a parar".

En declaraciones a varios medios de comunicación, Patricia Ramírez, la madre del niño de 8 años, ha pedido este lunes que el trágico suceso "no acabe en rabia" y "que no se hable" de la mujer detenida porque "no se merece que se le de cobertura". Además ha confesado que "tenía la esperanza de ablandarla y de que se viniera abajo. De que en algún momento lo soltara".

De acuerdo con los padres del pequeño, las autoridades han dispuesto que la capilla ardiente se instale en la Diputación de Almería. El funeral está previsto que se celebre este martes a las 10.30 horas.