Muere a los 28 años el DJ sueco Avicii

El artista, DJ y productor Tim Bergling, más conocido como Avicii, ha muerto esta tarde en Omán, según una declaración de su representante, a los 28 años.

"Con profunda pena que anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii", dice la declaración recogida por Variety. "Fue encontrado muerto en Muscat, Omán este viernes por la tarde hora local, 20 de abril. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones ".

Se había retirado de los escenarios en 2016 por razones de salud. Había padecido problemas de salud durante varios años, incluida pancreatitis aguda, en parte debido a un consumo excesivo de alcohol. Le extrajeron la vesícula biliar y el apéndice en 2014. En aquel momento señaló en una larga carta a sus seguidores que no cerraba la puerta a volver a los escenarios, aunque no sería en breve, y señalaba: "Mi camino ha estado lleno de éxitos, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida".

Nacido en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989, Avicii alcanzó relevancia mundial como DJ y productor de música electrónica gracias a su canción 'Levels', que en 2011 se convirtió en un enorme éxito.

La trayectoria de Avicii incluye otros temas muy populares como, sobre todo, 'Wake Me Up' o 'Hey Brother' y discos como 'True' (2013) o 'Stories' (2015). El DJ sueco, que actuó como estrella en festivales por todo el mundo, fue muy conocido por colaborar con grandes artistas como Coldplay en 'A Sky Full of Stars', David Guetta en 'Sunshine', Lenny Kravitz en 'Superlove', Robbie Williams en 'The Days' o Rita Ora en 'Lonely Together'.

Las redes sociales se llenaron al instante de mensajes de seguidores de Avicii lamentando la muerte del artista, mientras que numerosas estrellas de la música también emplearon este canal para mostrar su tristeza por el inesperado fallecimiento del sueco. "Devastadoras noticias sobre Avicii. Un alma bella, apasionada y extremadamente talentosa con mucho más por hacer. Mi corazón está con su familia. Dios te bendiga, Tim", dijo en Twitter el DJ británico Calvin Harris.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) 20 de abril de 2018

"Querido Tim, tu familia tiene mis más sinceras condolencias. Fuiste mi pequeño hermano. Amor, siempre", expuso el músico estadounidense Nile Rodgers, del grupo Chic, que unió esfuerzos con Avicii en la canción "Lay Me Down". Asimismo, el canadiense deadmau5 destacó los grandes éxitos alcanzados por Avicii: "Nadie puede negar todo lo que ha logrado y hecho por la música dance moderna. Estoy muy orgulloso de él".