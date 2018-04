Valverde: "Ganar en el Barça es una obligación"

Valverde ha hablado claro antes de la final de la Copa del Rey contra el Sevilla. "Ganar en el Barça es una obligación. En los equipos grandes es lo que hay", dijo en rueda de prensa.

Además, también habló sobre cómo se enfrenta la final en el vestuario. "Que los jugadores lleven muchos títulos en sus espaldas no significa que no le demos importancia a este título", insistió.

Diez datos sobre la final de Copa a tener en cuenta Sevilla y Barça se enfrentan en la final de Copa que se disputa este sábado en el Wanda Metropolitano

El técnico extremeño no se confía antes de la final. "No puedes pensar que tienes algo ganado de antemano y pensar que has ganado la final, que has pasado la eliminatoria de la Liga de Campeones y que has ganado la liga. No hemos ganado nada", explicó.

Uno de sus jugadores, Iván Rakitic, también habló al respecto: "Vamos con la intención de ganar la Copa, pero sabemos que va a ser muy complicado. La espina de la 'Champions' va a quedar sí o sí, porque estuvimos muy cerca de pasar de ronda y conseguir más títulos, pero acabar la temporada con dos títulos sería un éxito muy grande",

"El hecho de hacerlo de manera seguida lo desvirtúa un poco para los de fuera, pero los de dentro saben que es una final y que hay que ganarla porque perderla es un palo para nosotros", aseveró.

Sobre cómo enfrentarán al equipo de Montella, con el que empató a 2-2 en el último encuentro, el técnico dijo que: "el partido liguero es un referencia clara para nosotros y un aviso de lo que puede ser el partido de mañana. Es un buen equipo, con jugadores capaces de solucionar un partido en cualquier momento. En la liga están pagando el peso de la Copa y la Liga de Campeones".