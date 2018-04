El valor de un posible doblete

El 10 de abril del presente año está a buen seguro muy metido en la cabeza de los culés. Aquel día la Roma le endosó al Barcelona un 3-0 en el Olímpico que significó la eliminación de la Champions en cuartos de final. El impacto de pensar que la eliminatoria estaba hecha y seguramente también el sentir al Barcelona como un equipo tan superior a su verdugo llenaron las bocas de muchos de la palabra "fracaso". En la rueda de prensa previa a la quinta final consecutiva de Copa del Rey para el Barcelona, Rakitic y Valverde han sido preguntados por un posible doblete y su valor. El más expeditivo ha sido el croata, que, tan brillante como este año en el centro del campo, ha dicho: "Primero hay que ganar el primero. Vamos con la ilusión de ganarlo, pero sabemos que será complicado. La espina de la Champions quedará sí o sí, pero poder acabar una temporada con dos títulos sería un gran éxito. Ojalá se pudiera ganar todos los años todos los títulos, pero no puede ser".

Resulta asombroso hasta que el clima dominante casi obligue a preguntar sobre ello, ¿ganar la Liga española y la Copa del Rey es un fracaso? No son pocos los que han considerado que tras el batacazo de Roma la temporada quedaba destrozada, pero cuesta mucho entenderlo.

Messi celebra el gol de la victoria este año en el Bernabéu / JAVIER SORIANO (AFP/ Getty Images)

El Barcelona está a un partido de ganar la Copa del Rey que, como LaLiga, cabe recordar que es jugada por algunos de los mejores equipos del mundo. De hecho, el próximo partido de liga contra el Deportivo, a un mes para el final de la competición, tendrá la primera posibilidad para proclamarse matemáticamente campeón. Una liga en la que ha superado a equipos como el Real Madrid, vencedor de tres de las últimas cuatro Champions disputadas, como el Atlético de Madrid que, con la mejor defensa de Europa, es sin duda uno de los equipos más complicados de doblegar o a un Valencia que sin competición europea ha resurgido de sus cenizas para demostrar potencial para pelear con los más grandes, entre otros muchos equipos, algunos de los cuales demuestran año tras año el poderío del fútbol español en Europa.

A todos ellos les va ganando el Barcelona, por nada más y nada menos que 12 puntos de diferencia, ¿fracaso decían? No creo que se pueda considerar fracaso ganar una de las ligas con más nivel del mundo si no la de mayor. Menos aún si este sábado se hace también con la Copa del Rey.

El Barcelona ha ganado al menos uno de estos tres títulos desde hace nueve temporadas y en dos de ellas ha conseguido el triplete de Champions, Liga y Copa, lo cual puede desvirtuar el valor del mismo. Sin embargo, es algo -ganar un triplete mayor- que solo ha ocurrido ocho veces en toda la historia, con lo cual volvamos a encarrilar las expectativas, las más de 50 temporadas que el Barcelona no ha conseguido el triplete no han sido un fracaso, ganar LaLiga no es un fracaso, es una buena temporada, ganar LaLiga y la Copa del Rey no es un fracaso, es una fantástica campaña. No nos volvamos locos.