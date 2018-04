El Valencia tropieza en Balaídos

Celta y Valencia no lograron pasar del empate (1-1) en Balaídos en un partido controlado por el conjunto 'che' y con Sergio Álvarez como protagonista para los vigueses, mientras que el Getafe se impuso (0-1) al Eibar en Ipurua y se coloca octavo en la tabla, empatado a puntos con el Sevilla y con Europa a tan solo tres puntos.

En Vigo, el Valencia dominó en la primera mitad y estuvo cerca del gol en varias acciones, pero no fue hasta la segunda cuando logró ver portería. El cuadro de Marcelino marcó por mediación de un ex celtiña, Santi Mina, que no celebró el gol ante la que fue su afición hace unos años.

El Celta, por su parte, había protestado un posible penalti de Lato sobre Sisto, pero tuvo que esperar a la hora de partido para igualar la contienda. Maxi Gómez fue el encargado de besar las redes y dar el punto al equipo dirigido por Juan Carlos Unzué. El tanto es el decimoquinto de Maxi, que se queda a solo cinco dianas de Iago Aspas, el gran ausente este domingo por lesión.

En los últimos minutos, Ferrán Torres tuvo una gran oportunidad con un mano a mano detenido por el arquero celeste, pero nada cambió y se alcanzó el pitidio final con el reparto de puntos. El Valencia mantiene en la cuarta posición a dos puntos del Real Madrid, pero con su puesto en 'Champions' prácticamente asegurado. Por su parte, el Celta suma 46 puntos, está a cinco del Villarreal que es sexto y a dos del Sevilla que es séptimo, aún con opciones de alcanzar los puestos europeos.

El Getafe conquista Ipurúa

Por su parte, el Getafe se llevó los tres puntos en un partido muy igualado ante un Eibar que aún soñaba con entrar en Europa. Los azulones aguantaron un marcador de 0-1 durante más de 60 minutos al conseguir el gol en el minuto 20 de la primera parte. El tanto llevó la firma de Olivera, que cabeceó al palo largo un pase sensacional de Fajr.

A partir de ese momento, el conjunto armero controló un partido que le escapó por su falta de efectividad y la buena actuación de Guaita. Con más de el 60% de posesión y 12 disparos, los de Mendilibar no fueron capaces de superar al equipo de Bordalás que pone Europa a tiro. Por su parte, el Eibar dice prácticamente adiós al sueño continental con 43 puntos en duodécima posición.

