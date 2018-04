La asistente Guadalupe Porras, agredida durante el Tenerife - Huesca

El encuentro de Segunda División entre el Tenerife y el Huesca ha sido noticia en la tarde de este sábado cuando en la segunda mitad, una moneda, lanzada desde la grada, ha impactado en la cabeza de la asistente del partido, Guadalupe Porras.

Esto ha obligado al árbitro Isidro Díaz de Mera a detener el partido y pedir la ayuda de la policía que ingresó en el césped del estadio tinerfeño. El encuentro marchaba 2-4 favorable a los oscenses en el momento del incidente.

Durante 15 minutos el encuentro estuvo detenido y la asistente agredida, Guadalupe Porras, recibió asistencia médica en los vestuarios.

No obstante, aunque el partido pudo ser suspendido, el colegiado decidió que se disputase lo que restaba de encuentro en el estadio Heliodoro Rodríguez López. La persona que lanzó la moneda fue reconocida y detenida, tal y como ha informado en Carrusel Deportivo Manoj Daswani.

Minutos más tarde se pudo conocer a través del acta arbitral de Isidro Díaz de Mera que el objeto que impactó en la cabeza de Guadalupe Porras era efectivamente una moneda. Concretamente una de 50 céntimos.

Además, el acta también aclara la expulsión del jugador del Tenerife Raúl Miguel Cámara, el cual vio la roja en el momento de la suspensión del partido tras el incidente y por el siguiente motivo: dirigirse al cuarto árbitro en los siguientes términos "esto es un puto atraco, me cago en la puta".

Aquí lo relacionado con el incidente de la moneda según el acta arbitral:

acta arbitral

Lanzar objetos: En el minuto 83 del encuentro me vi obligado a detener el juego tras comunicarme mi asistente número 2 que un objeto que no pudo identificar le había golpeado en la cabeza. Cuando yo me dirijo a ella observo como desde la grada caen varias botellas medio llenas de agua desde la zona en la que se encontraban aficionados locales. Ella me comunica que se encuentra aturdida debido al impacto y decidimos retiramos a vestuarios. En el vestuario fue atendida por el médico del equipo local. Cuando ella se encontró recuperada y el coordinador de la Policía Nacional nos garantizó nuestra seguridad volvimos a reanudar el juego habiendo estado el juego detenido durante 15 minutos. Una vez finalizado el encuentro el coordinador de la Policía Nacional nos comunica que el objeto que impactó en mi asistente número 2 fue una moneda de 50 céntimos.