Modric, sobre la MLS: "Veo mi futuro allí algún día también"

Luka Modric habló sobre su futuro fuera del Real Madrid durante una entrevista con la cadena sueca SVT Sport. Cuando hablaban sobre la ida de Zlatan Ibrahimovic a la MLS, el croata dijo que "veo mi futuro allí algún día también".

Durante la entrevista, el periodista preguntó por Ibrahimovic y Modric admitió su admiración y lamentó no compartir Selección con él (ya que el sueco pudo elegir entre ambas). También lamentó que se marchase del fútbol europeo para unirse al LA Galaxy, a lo que le preguntaron sin él pensaba seguir su mismo camino.

"Nunca sabes lo que puede pasar, aún tengo dos años de contrato con el Real Madrid. Me gustaría terminar mi carrera en el Real Madrid si es posible, pero si no, veo mi futuro allí algún día también", explicó.

Sin embargo, el jugador del Real Madrid no quiso profundizar más sobre su futuro. "Todavía no pienso en mi futuro a largo plazo, voy poco a poco y veré cómo me siento y cómo juego. En el Madrid tienes que jugar todos los partidos a un nivel máximo, si no es imposible estar a la altura", dijo.

Respecto a su próximo objetivo, la decimotercera Champions, el croata dijo que pudimos defender el título el año pasado y fue genial, pero ganar la tercera seria increíble. Ganamos al PSG, que era uno de los favoritos, y les vencimos en los dos partidos. Espero que sigamos así porque nos sentimos bien".