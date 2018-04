El PP cree que el final de Cifuentes ya está escrito

El PP es una olla a presión por culpa del escándalo Cifuentes y ya ha comenzado la cuenta atrás. Quedan por delante dos semanas decisivas. Hasta el 7 de mayo, fecha tope para celebrar la moción de censura. Aunque, por el camino, antes se debe festejar el día de la Comunidad de Madrid.

En sus filas recuerdan bien su discurso de 2017 cuando se postuló como adalid anticorrupción y piensan que ahora no se atreverá a pronunciar las palabras de entonces. “Vivimos días convulsos. Están pasando muchas cosas que nos avergüenzan, que todos condenamos y a las que debemos hacer frente apelando precisamente a todos esos valores positivos que encarnan los premiados porque la honestidad, el compromiso, el talento y el esfuerzo son el más eficaz antídoto frente a las conductas que vulneran la ley frente a las dificultades de cada día”, señaló hace un año la presidenta madrileña ante todos sus invitados.

Muchos cargos conservadores creen que “su final ya está escrito”. Hay quien como María Dolores de Cospedal la han respaldado desde el principio y no como amiga sino como secretaria general del PP. Pero los que la han ido defendiendo se van quedando solos. Saben que Ciudadanos no va a desistir porque para Albert Rivera es “todo un trofeo”. Y encima van comprobando como son cada vez más los que dentro del PP opinan que o ha mentido o ha acumulado tantos errores de gestión que la situación es insostenible. En el Congreso, además, cuentan que aquellos que aún dudaban del desenlace lo tuvieron claro después de que Cifuentes denunciara la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre ante la Fiscalía. Con ese movimiento ha enfadado mucho a sus compañeros de partido, a los que les parece que sólo busca morir matando.

Además, hoy Cifuentes y Mariano Rajoy se van a ver las caras.Ambos dirigentes coinciden a mediodía en la Universidad de Alcalá de Henares donde asisten, junto a los reyes, al acto de entrega del Premio Cervantes al escritor Sergio Ramírez. Lo que no está previsto es que el jefe del Ejecutivo acuda al Dos de Mayo.

Tanto La Moncloa como Génova deben decidir los nombres que irán en su representación a los actos protocolarios. El año pasado no fue Rajoy. Envió en su lugar a Soraya Sáenz de Santamaría quien defendió ante los periodistas que ese era su papel: “Yo siempre he venido a los actos de la Comunidad de Madrid. Si ustedes repasan, verán que he estado aquí todos los Dos de Mayo. Ahora, además, llevo la cartera de Administraciones Territoriales así que con mayor motivo.Y, desde luego, la señora Cifuentes ha tenido y tiene mi apoyo y el del Gobierno”. Ahora en el PP hay quien desea ver si la vicepresidenta acude ia esta cita igual de dispuesta la semana que viene.

En esta ocasión, todo el mundo estará muy pendiente de las ausencias. Los conservadores reconocen que viven este acontecimiento con bastante incomodidad. Mantienen que para esa fecha no habrá dimitido pero sí esperan que, en el último minuto, antes de perder el Gobierno regional, ella dé un paso atrás y si se resiste, reciba un empujón.