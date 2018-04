La UE mantiene la invitación a Kosovo a pesar del rechazo de Rajoy a la Cumbre de los Balcanes

El presidente del Consejo UE realiza esta semana una gira por los Balcanes que incluirá Prístina. Los gobiernos de la UE lamentarán la ausencia de Mariano Rajoy en la Cumbre de Sofía pero no pueden marginar a Kosovo porque ni tan siquiera Serbia se ha opuesto a su presencia en la cita, según han explicado a la Cadena SER fuentes comunitarias.

España no es el único país que no reconoce a Kosovo como un estado independiente. Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia tienen también problemas pero sólo Rajoy ha amenazado con no acudir a la cita.

El presidente del gobierno está dispuesto a participar en la cena previa que la noche antes de la Cumbre y ya en Sofía celebrarán los 28 países europeos pero la presidencia de turno de la UE está dispuesta a aceptar que delegue su representación en la reunión en el ministro de Asuntos Exteriores o en un diplomático si así lo prefiere aunque este no pueda participar en el almuerzo de jefes de gobierno que debe clausurar la reunión.

La delegación española trabaja con la hipótesis que España no sea el único ausente del almuerzo aunque hasta el momento tan sólo Chipre parece haber planteado dudas a ese nivel, según fuentes comunitarias.

La delegación española deseaba que las Conclusiones finales de la Cumbre fueran un documento, suscrito sólo por la Presidencia de la Unión, una fórmula usada en otras ocasiones en las que es difícil encontrar el consenso a 28 pero al final está dispuesta a aceptar que sean los 28 gobiernos europeos los que suscriban el documento final siempre que no lo firmen los gobiernos de los Balcanes.

El borrador pactado tras una larga reunión de los 28 embajadores, (Representantes Permanentes de los gobiernos UE en Bruselas) será sólo suscrito por los gobiernos europeos: "Nosotros, líderes de la Unión Europea y sus Estados miembros, tras consultar a nuestros socios de los Balcanes Occidentales, y en presencia de los actores relevantes de las región, concluimos."

El documento al que ha tenido acceso la Cadena SER evita todas las referencias a una futura ampliación y se limita a garantizar " el inequívoco apoyo a la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales" y garantiza "incrementar su apoyo económico a la región" a la que ofrece "asistencia" para las reformas socio económicas necesarias especialmente para "el estado de derecho".

La UE celebra que "los socios de los Balcanes Occidentales se comprometan en los principios de la democracia, el estado de derecho, el buen gobierno y el respeto de los valores fundamentales especialmente para proteger a las minorías", añade el texto que elude todas las referencias a países o problemas concretos.

El documento va acompañado por un anexo de 3 hojas en el que se detalla una agenda de prioridades que incluye la cooperación anti terrorista y la lucha contra el crimen organizado y la trata de seres humanos con mención especial al tráfico de inmigrantes ilegales.

Objetivos que para muchos justifican la necesidad de esta Cumbre que en pleno brexit pretende también demostrar que fuera de la UE hay muchos gobiernos que ven el proyecto comunitario como algo a desear.