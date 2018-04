Ciudadanos rechazará los Presupuestos si Rajoy concede la Seguridad Social al PNV o privilegios a etarras

El Gobierno de Rajoy no tiene todavía el apoyo total de Ciudadanos a los Presupuestos Generales del Estado. En la semana en la que se votarán las enmiendas a la totalidad presentadas por diversos grupos políticos contra las cuentas públicas, el partido de Rivera ha vuelto a poner nuevas condiciones al PP. Y éstas nuevas tienen que ver con la negociación que el Gobierno está haciendo con el otro partido que necesita para sacar adelante los Presupuestos: el PNV.

El secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, ha sido claro y tajante este lunes al afirmar que "si el pacto del PNV para apoyar los Presupuestos supone nuevos privilegios como romper la caja única de la Seguridad Social o darle privilegios a los presos etarras, Ciudadanos no apoyaría esos Presupuestos".

En concreto, el número dos de Rivera se refiere, por un lado, a la posibilidad, según publica El Mundo de que el Estado acceda por fin a que el Gobierno vasco gestione la Seguridad Social a cambio de su voto favorable a las cuentas públicas. Y, por otro, a que el PNV también pueda negociar una nueva y más flexible política de acercamiento de presos de la banda terrorista ETA, coincidiendo además con el comunicado del pasado viernes en el que los terroristas reconocen el daño causado y piden perdón a las víctimas "que no tenían participación directa en el conflicto".

Ciudadanos ha alcanzado a un acuerdo con el Gobierno para apoyar los presupuestos "siempre que estén las partidas" acordadas y que Villegas considera que son "buenas". Sin embargo no ha ocultado su preocupación sobre la negociación que pueda estar llevando a cabo el Ejecutivo de Rajoy con el PNV. Y por eso ha querido dejar clara la posición de Ciudadanos: "nosotros esperamos que no sea verdad que se están pactando nuevos privilegios con los nacionalistas vascos que no tienen nada que ver con los Presupuestos". La dirección de la formación liberal deja claro que "vamos a estar en contra de cualquier tipo de acuerdo que tenga que ver con romper la caja única de la Seguridad Social" porque "no puede ser moneda de cambio con los nacionalistas vascos". Asimismo, Ciudadanos está en contra de que "haya privilegios para los presos de ET" y más después de una "declaración trampa" [en referencia al comunicado del viernes].

La diferencia con el "Cupo vasco"

Preguntado por su posición sobre los presupuestos del pasado 2017 donde se incluyó un acuerdo con el PNV sobre el llamado "Cupo vasco" (un concierto económico especial para Euskadi) y Ciudadanos apoyó las cuentas de Rajoy, José Manuel Villegas ha aclarado que en el caso del Cupo "lo que había era una ley que iba a venir al Congreso de los Diputados y que nosotros íbamos a votar en contra". Y recuerda que fue "una mayoría" de PP, con PSOE y Podemos la que apoyó este concierto económico. Ahora, dice Villegas, "estamos hablando de una negociación donde no habría una votación en el Congreso", así que la única forma de expresar la posición en contra sería rechazando los Presupuestos.

Otras líneas rojas

Además, Villegas ha recordado que su partido también ha puesto otra serie de condiciones para poder sacar adelante las cuentas públicas: "Las otras líneas rojas serán que las medidas que se pacten y sean incompatibles con nuestro programa electoral o que ya se han pactado con Gobierno".

Ciudadanos cree que los presupuestos, una vez incorporadas sus medidas, cree que "son buenos para el país y por eso los vamos a apoyar". Sin embargo, si hubiera otras medidas acordadas con el PNV o con cualquier otro partido que hicieran que estos presupuestos fueran malos para los españoles votaríamos en contra", ha concluído Villegas.

