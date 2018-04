Colau: "Sería raro ser alcaldesa de una ciudad en la que no vives y no conoces"

Escucha la entrevista a Colau en 'Todo por la Radio':

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pasado por el espacio 'Todo por la Radio' de 'La Ventana', que se ha realizado desde la ciudad condal con motivo de la celebración del día de Sant Jordi. En dicha entrevista, la alcaldesa se ha referido a la posible candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos. "Si me preguntas por París te hablo de Anne Hidalgo, una alcaldesa estupendaNo me planteo ser alcaldesa de París, no me lo planteo. Es raro ser alcaldesa de una ciudad en la que no vives y no conoces", ha afirmado Colau.

"Es una noticia que falta por acabarse de confirmar. Por sorpresa ha salido este nombre. Yo respeto los procesos de todo partido político. Tienen todo el derecho a presentar a quién consideren oportuno. Me sorprende que se vayan a otro país a buscar otro candidato. No sé si no tienen gente en la que confíen en las propias filas. Es raro para una figura como alcalde, que hay que pisar mucha calle, mucho barrio y conocer los problemas de la gente. A mí me sorprende bastante", ha continuado.

Otro de los nombres por los que se ha preguntado a la alcaldesa de Barcelona ha sido por el de Manuela Carmena, actual alcaldesa de Madrid y que recibió un ofrecimiento informal por parte del PSOE para ser su candidata en las próximas elecciones municipales. "Yo no he recibido ofertas extrañas", ha bromeado Colau al preguntar si había recibido un ofrecimiento similar.

El conflicto catalán

Respecto a la situación política que se vive en Cataluña, la alcaldesa de Barcelona ha apuntado que no tiene ninguna información sobre si habrá investidura o no en los próximos días, pero ha insistido en que "ojalá haya un Gobierno cuanto antes". "Esta situación no es buena para nadie. Hace falta un gobierno. Hay muchos temas que llevan mucho tiempo funcionando bajo mínimos", ha aseverado Ada Colau, que además ha insistido en el efecto negativo de las trincheras en esta materia.

"Hay que tratar al interlocutor desde lo que haga y diga. Hay que evitar descalificativos. Ayudaría desjudicializar la cuestión, que no haya gente en la cárcel, que no se prohíban colores... Si nos atrincheramos, perdemos todos. Ese es el mensaje principal que habría que repetirnos", ha apuntado.

Al ser preguntada por si ella se plantea dar el salto del ayuntamiento de Barcelona a la Generalitat de Cataluña en unos próximos comicios, Colau ha dicho que "nunca ha fantaseado" con la posibilidad. "Me lo han preguntado muchas veces. Parece que el ayuntamiento sea poca cosa y no. Las ciudades son los actores políticos de la globalización. Vivimos en un mundo que no es de países. Los principales retos globales están en las ciudades. El lugar por excelencia para mejorar la democracia es en las ciudades. No he pensado otra cosa", ha sentenciado.