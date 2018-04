Tamar Novas, sobre el secuestro de 'Fariña': "Para que se enganche la gente hace falta algo más que una anécdota"

Antena 3 encara ya la recta final de Fariña. Después de recibir la ovación del público y la crítica, y sin noticias de una posible segunda temporada, la serie producida por Bambú Producciones está lista para el colofón de esta aventura de narcos gallegos.

Para la ocasión, en CADENA SER hemos charlado con Tamar Novas (1986), Roque en la ficción. ¿Renovará Fariña? ¿Hizo bien Antena 3 estrenando la serie cuando la jueza mandó secuestrar el libro de Nacho Carretero? ¿Qué se le vino a la cabeza después de protagonizar un auténtico desnudo integral en el prime time de una cadena generalista? Estas son solo algunas de las preguntas que nos ha contestado el actor gallego.

¿Cómo estás viviendo el éxito de 'Fariña'?

Como un espectador más y disfrutándo mucho de todos los mensajes que llegan y cómo está reaccionando la gente. Cuando grabamos la serie ya era un producto que nos gustaba a todos y ahora lo estoy disfrutando con cierta distancia, como un fan más que espera el siguiente capítulo.

¿Entiendes todo lo que se ha montado en torno a la serie?

Entiendo que hubiera mucho interés cuando arrancó la serie, pero como el mundo de la televisión me parece indescifrable, no me esperaba que fuera a tener unanimidad de crítica y público. Eso me parece tan difícil y tienen que coincidir tantas cosas…no sé cuál es la fórmula, pero en cualquier caso estoy feliz de aquí sea.

¿Crees que 'Fariña' hubiese tenido el mismo éxito de audiencia y crítica si Antena 3 no la hubiese estrenado tras el secuestro del libro?

Quiero pensar que en estos tiempos, las series tienen una vida y el boca a boca hace mucho. Por lo tanto, antes o después habría sido reconocida como una serie de calidad y habría tenido más y más espectadores. Pero el hecho de que estuviese tan de actualidad jugó a favor y Antena 3 hizo lo correcto lanzándola cuando estaba la cosa tan caliente. Pero ojo, para que se enganche la gente hace falta algo más que una anécdota.

Solo quedan tres capítulos por emitir, ¿cuáles van a ser las claves de esta recta final?

Lo extraordinario de la historia y lo 'heavy' que es la realidad que se narra. Está tan fundamentado en hechos reales y es tan espectacular lo que ocurrió y lo que cuenta la serie...También está la curiosidad por ver cómo evoluciona todo lo que se ha visto. Ya solo como propia narración, el desenlace va a interesar a todos los espectadores.

¿Habéis odio ecos de una segunda temporada?

Los ecos que más escucho son los de la gente que quiere que haya una segunda temporada. Como actor me encantaría, pero intento no pensarlo mucho.

¿Verías con buenos ojos que una plataforma como Netflix produjese una nueva temporada de 'Fariña' si Antena 3 decide no renovar la serie?

Vería con buenos ojos que esta decisión la tomasen las mismas personas que hicieron posible esta primera temporada. Y, si hay otras plataformas que permiten que eso ocurra, bienvenido sea. Me encantaría que se hiciese una segunda temporada, pero con las mismas condiciones que se hizo esta: los mismos profesionales, el mismo cuidado y el mismo tiempo.

En 'Fariña', tu personaje se tiene que enfrentar a situaciones muy complicadas. ¿Hay algo en concreto que te haya costado especialmente grabar?

Cuando lees algunas cosas en el guion ya dices: ‘madre mía, lo que toca’. Pero también tenía ganas porque, como actor, quiero esos retos. Ese día piensas en estar lo más despierto posible. Lo bueno es que me he sentido siempre muy acompañado, en primer lugar por Carlos Sedes [director] porque confiaba mucho en su dirección. He disfrutado mucho el poder ir más allá y poder llevar las cosas al límite. Para mí es lo que le da sentido a este trabajo.

En el primer capítulo de 'Fariña' haces junto a Javier Rey un desnudo integral, algo bastante inusual en la televisión en abierto. ¿Te dio pudor saber que el día del estreno España estaba viéndote literalmente en bolas?

Cuando lo lees en guion vienen los nervios, las risas, pero es que he estado tan a gusto... Además, esa escena nos la planteó Carlos Sedes con mucho tacto. Dijo que íbamos a grabarla en 1 o 2 minutos y al final empezamos a grabar y a grabar y estuvimos 15 minutos en el campo de futbol frente al mar con mucho frío y haciendo cosas que nos imaginábamos que podían hacer estos tres colegas. Estuvimos un buen rato en esa situación…con mucho frío.