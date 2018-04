Dos años de prisión para un exmilitar que grabó a su hijo con un machete

La Audiencia Nacional ha condenado este martes a dos años de prisión a un exmilitar acusado de autoadoctrinamiento yihadista que grabó a su hijo de 3 años con un machete o bailando al son de cantos yihadistas tras llegar aquel a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio de reconocer los hechos.

El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha dictado la sentencia a la vista del acuerdo entre el ministerio público y el propio acusado, que también ha sido condenado a 6 años de libertad vigilada y que podrá eludir la prisión al carecer de antecedentes penales.

Tras reconocer los hechos, la Fiscalía ha retirado a Nabil M.M., natural de Melilla, el delito de colaboración con banda terrorista por el que le acusaba en un principio y le ha atribuido uno de autoadoctrinamiento.

Durante su turno de última palabra, el acusado, que salió del Ejército de Tierra tras varias condenas e incidentes contrarios a la disciplina militar, ha suscrito las palabras de su abogado, quien ha querido desvincularle del yihadismo.

El letrado, visiblemente emocionado, ha asegurado que su defendido "no tiene ningún tipo de principios islamistas" pues "su única obsesión son sus hijos". "No solo acepta los 6 años de control, sino que está dispuesto a los que sean con tal de demostrar que no tiene ningún tipo de vinculación y que rechaza cualquier tipo de terrorismo", ha dicho el abogado.

Pero, según ha explicado la fiscal Dolores Delgado tras modificar sus conclusiones provisionales, "todo el material intervenido en poder del procesado tenía por finalidad su propia preparación para el reclutamiento y capacitación de mujeres en el yihadismo combatiente".

La Fiscalía ha sustentado su acusación en los vídeos domésticos intervenidos a Nabil M.M., en los que aparece su hijo de unos 3 años vestido de negro y con un machete de grandes dimensiones o bailando sobre la cama una melodía yihadista mientras la canta su padre.

"Así hijo, querido hijo, sí, combatir hasta la muerte", le dice a su hijo en otro de los vídeos, en el que se ve al niño moviendo la mano animado y siguiendo un cántico yihadista.

Además de estos vídeos con su hijo, también acumuló muchos dedicados "fundamentalmente a mujeres" que, según ha apuntado la fiscal, perseguían "realizar labores de proselitismo y captación de otras personas".

En otros de los archivos se mostraban ejecuciones del Dáesh o de muyahidines destruyendo estatuas en Irak y también realizó grabaciones de voz en las que instaba a no obedecer en países como España a otra ley que no sea la de Alá, criticaba a los que se juntan con "infieles" o hacía interpretaciones del Corán.