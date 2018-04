"Tuve que pensarlo, me podía dificultar mi situación laboral, era un compañero de trabajo"

Paula fue víctima de abusos sexuales una noche por parte de un compañero de trabajo que se había ofrecido a acogerla en su casa, y tardó casi un año en denunciar los hechos. Lo hizo, según explica en una entrevista con la Cadena SER, por miedo a verse perjudicada en el trabajo si el caso no prosperaba.

¿Qué razones provocaron que tardases más de un año en denunciar los hechos?

En un primer momento pues estás muy desorientada, no sabes qué es lo que tienes que hacer, no tienes unas pautas. Yo tuve la suerte de que tuve una amiga que me pudo orientar un poco para saber que podía ir a la Policía a informarme, pero cuando fui a la comisaría no acabé teniendo nada claro, no me sentí muy protegida allí y tuve que pensarlo porque me podía dificultar también mi situación laboral, porque era un compañero de trabajo.

¿Cómo podía afectarte negativamente denunciar?

Porque podría afectar a mi situación laboral, dado que era un compañero de trabajo. Podría ser que si yo denunciaba, pero la denuncia no prosperaba por lo que sea, y eso se conocía en el trabajo, la perjudicada sería yo, es un hecho que ya se conoce y acabas estando marcada tú. Y si eso no sigue adelante al final a quien perjudica es a la propia víctima, o eso era lo que yo pensaba en ese momento.

Tenías claro que habías sido víctima de una agresión, pero no tenías claro que denunciarlo pudiese acabar bien para ti…

Lo de ser víctima es otro proceso, nada más ocurrir lo que pasa, tú más que víctima te sientes responsable, tienes una losa de culpa encima que es lo que te impide muchas veces dar un paso, contárselo a alguien o incluso denunciar porque piensas que la responsabilidad de que eso haya pasado es tuya, por cómo ibas vestida, porque estabas allí a esa hora, por muchas cosas que tienes integradas en ti y en tu forma de pensar, por cómo nos han educado o lo que sea, y ese es el primer obstáculo que tienes que superar.

¿Te sentiste apoyada en tu puesto de trabajo cuando tus compañeros se enteraron?

Si y no. Por parte de algunos compañeros que sí que lo sabían si, todo el apoyo, cien por cien, pero por parte de los superiores, los más superiores, los que podían decidir algo sobre nuestro futuro laboral, no he sentido para nada ninguna protección, todo lo contrario, cuestionárseme y hacerme ver que si esto había pasado es porque yo había sido una ingenua o algo así

¿Cómo fue trabajar durante un año con tu agresor?

El tiempo que tuvimos que seguir trabajando juntos… yo la moral que tenía que llevar todos los días al trabajo es que "tengo que estar fuerte y firme", pero eso suponía estar constantemente alerta, tenías que tener en todo momento localizada donde estaba esta persona para no cruzarme, no verle. Una situación de alerta todo el tiempo, y cuando bajaba la guardia y lo encontraba o cualquier cosa me cruzaba lo que se producía era un terror, pánico, empezaba a temblar, pasarlo realmente mal y como que te tienes que convencer de que tienes que seguir adelante y es una situación que tienes que superar por ti misma

¿Qué tiene que cambiar para que la responsabilidad de poner freno a este tipo de abusos esté siempre en el tejado de las víctimas?

Pues por una parte creo que a largo plazo tiene que cambiar en la educación que a las niñas no se las responsabilice. Nos pasa desde pequeñas, que este tipo de abusos y agresiones sean responsabilidad nuestra. La responsabilidad de un abuso es del abusador, y la culpa y todo. Y a una mujer cuando le suceda algo así debería tener una cierta asistencia, asociaciones que ayudan hacen una labor que sin ella no podrían seguir adelante muchísimas personas, y en las comisarías necesitaríamos tener policías que tuvieran una cierta formación porque cuando tú vas allí destrozada lo último que necesitas es que te estén tomando un atestado como si te hubieran robado un bolso.

¿Qué le dirías a una mujer que esté pasando por lo mismo que has pasado tú?

Yo no sabía dar un consejo, lo óptimo es poder denunciar para poner en conocimiento de la autoridades lo que ha pasado pero es que hay tantos casos, si esa denuncia va a llegar a buen puerto... yo me he visto en esas, puedo entender a la gente que se echa para atrás para denunciar, pero si no damos el paso no lo va a dar nadie por nosotras, tenemos que dar nosotras ese paso, y la denuncia es ese paso o acudir a una asociación… hay caminos para poder salir, es una situación que te deja atrapada.