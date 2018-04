Los motivos por los que Rayden deja (al menos de momento) las redes sociales

David Martínez Álvarez, más conocido como Rayden, ha decidido dejar, al menos de momento, las redes sociales. Tras viajar por salas de todo el país con su gira 'Antónimo', el rapero ha decidido aparcar su actividad en Twitter, Facebook e Instagram. "Meditándolo mucho y tras terminar esta gira de salas he decidido que me voy de aquí, me voy de Twitter (Facebook o Instagram)", comienza el comunicado publicado en sus perfiles.

"Muchísimas veces me siento adicto al feedback y parece que necesito la aprobación de los demás, la obsesión por gustar al resto o incluso caer bien a todos me está conviertiendo en objeto y objetivo; me está pudiendo y manipulando mi arte. Nos vemos en los escenarios de los festivales o donde realmente se debería vivir: en el mundo real", prosigue el texto, en el que además reitera que quiere "proteger" su vida "sin prostituir su música" y sin que esto le influya en su proceso creativo. "Necesito un tiempo sábatico lejos del WiFi, los likes y la red para hacer de este disco un disco que os sorprenda a todos, a mí el primero, al igual que he intentado con los anteriores".

Por último, Rayden concluye su 'despedida' virtual dejando la puerta abierta a una posible vuelta a las redes sociales. "Volveré algún día...Supongo", sentencia. David Martínez Álvarez comienza ahora, tras actuar en recintos como la Sala Hangar (Burgos), la Sala Pelícano (A Coruña) o Las Armas (Zaragoza), su recorrido por los festivales de nuestro país. Próximamente estará en el Viñarock, el Festival de Les Arts o el Sonoroma antes de viajar el 8 de diciembre a Reino Unido con esta gira 'Antónimo'.