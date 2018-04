Omar Mascarell (Santa Cruz de Tenerife, 1993) está causando sensación en Alemania. Los grandes de la Bundesliga se pelean por hacerse con sus servicios. Mientras, el Real Madrid le sigue de cerca ya que tiene una opción de compra de cuatro millones de euros. En una entrevista con EFE, asegura que el club blanco "está en contacto" con su representante.

El centrocampista del Eintracht de Fráncfort ha encontrado en Niko Kovac a su entrenador de confianza y el germano-croata podría llevarle con él al Bayern de Múnich, algo que Omar no descarta porque "cuando el río suena, agua lleva".

P: ¿Ha vuelto a jugar tras dos meses de lesión, ¿cómo se encuentra?

R: Me encuentro bien, las molestias que tengo son mínimas pero me dijeron que era normal porque al ser un hueso del pie se tiene que adaptar a volver a correr. Las sensaciones son buenas, volví en un partido difícil como las semifinales de Copa; conseguimos ganar y estoy contento.

P: Ha sido una temporada difícil por las lesiones pero aún así su rendimiento ha sido bueno.

R: Me he encontrado muy bien a pesar de la mala suerte que he tenido con las lesiones, primero una lesión en el tendón de Aquiles y tras jugar seis partidos en los que me encontré muy bien volví a lesionarme, esta vez con una fisura en el hueso de un pie.

Ya tenía como experiencia que si trabajaba duro podía volver a buen nivel y eso fue lo que hice. Ahora las lesiones están en el pasado, toca disfrutar y ojalá celebrar el título de Copa.

P: Igual que la del equipo que está en plena lucha por Europa y en la final de la Copa

R: La temporada ha sido increíble. Es el segundo año consecutivo que estamos en la final de Copa y luchamos por entrar en Europa; muy poca gente esperaba esto del Eintracht este año.

Eso sí, nos quedan tres partidos muy importantes en los que nos jugamos todo y tenemos que estar muy concentrados y muy unidos para conseguir los objetivos.

P: Una de las claves de este gran nivel es su entrenador, Niko Kovac (la temporada que viene será técnico del Bayern de Múnich)

R: Los resultados hablan por sí solos. Él llegó cuando el Eintracht estaba luchando por mantenerse en Primera División y salvó al equipo. El año pasado hicimos una buena temporada y este ha sido mejor todavía.

Es un entrenador que está muy comprometido con el equipo. Tiene mucha ambición y siempre quiere dar lo mejor de él. Todas las palabras que tengo son buenas para él. Desde que llegué ha confiado en mí, me ha hecho mejor futbolista y no puedo pedir nada más.

P: ¿Qué destacaría de su estilo de juego y su forma de entrenar?

R: Sobre todo la manera de entender el fútbol y la intensidad que le mete a cada entrenamiento. Yo nunca había entrenado en un equipo con tanta intensidad. Somos un equipo que le gusta presionar pero también manejar bien el balón; además de intensidad defensiva. Pero sobre todo una buena presión de todos.

P: Kovac tiene mucha confianza en usted e incluso se habla de que puede llevarle al Bayern de Múnich.

R: (Ríe). La verdad es que ha confiado en mí desde el primer día y me ha hecho sentirme muy valorado; siempre que he estado disponible he jugado. En cuanto a lo del Bayern es algo que está sonando fuerte, pero ahora mismo yo soy jugador del Eintracht. El sabe que si me lleva al Bayern yo voy a dar lo mejor para ayudar al equipo, pero eso nunca se sabe.

P: Pero, como se dice en España, cuando el río suena es porque agua lleva...

R: Se habla por la buena relación que tenemos. Sí es verdad que cuando el río suena agua lleva, pero estoy centrado en acabar la temporada bien. Él se irá al Bayern y ya veremos qué pasa.

P: El Real Madrid tiene una opción de 4M€ para recuperarle este verano, ¿tiene alguna noticia del club?

R: Yo sé que mí representante está en contacto con el Real Madrid. El Madrid sabe perfectamente que yo estoy contento en Alemania y a partir de ahí el club debe tomar una decisión y en verano buscar la opción que mejor sea para seguir creciendo.

P: Se habla de que hay mucho interés en usted por parte de grandes equipos de la Bundesliga, además del Bayern, ¿ha habido algún acercamiento?

R: Yo sé que hay clubes interesados en mí y mi representante es el que está en contacto con ellos. Yo mientras estoy centrado en el Eintracht de Fráncfort y a partir de ahí hablar con el Real Madrid a ver qué opciones hay.

P: Parece que su idea es quedarse en Alemania...

R: Yo soy del Real Madrid, crecí en la cantera y jugar con el Madrid es un sueño que ojalá se cumpla, pero tengo 25 años y muchos años por delante. Lo que quiero es tener continuidad y sentirme importante en un equipo; esto lo he encontrado en Alemania.

P: ¿Qué es lo que le ha encandilado de la Bundesliga?

R: Es una liga que mejora cada año. Tiene la esencia de que es un juego rápido y que se disfruta porque hay muchos ataques, las aficiones llenan los campos y te ayudan mucho; me encanta la Bundesliga.

P: Hablando un poco del pasado. Compartió vestuario con Raúl de Tomás en el Castilla, que se está saliendo en el Rayo Vallecano, ¿se esperaba este nivel?

R: Raúl y yo tuvimos siempre una relación muy buena. Me alegro mucho de lo que le está pasando ahora mismo, pero no es casualidad. Es verdad que ha tenido unas cualidades muy buenas desde pequeño, pero está trabajando muy duro y así llegan los resultados. Está en un equipo en el que se siente a gusto, que está sacando resultados positivos y espero que acabe así la temporada y a partir de ahí le deseo todo lo mejor.

P: Y otro equipo que está en la lucha por volver a Primera División es el Sporting, donde estuvo en la temporada 2015-16, ¿le sigue desde Alemania?

R: Ver los partidos es un poco complicado pero les sigo por las redes sociales. Tengo muchos amigos allí. Me alegra muchísimo que estén luchando por el ascenso porque es un equipo que ha demostrado que es de Primera División por la historia que tiene y con su afición. Que suba el Sporting y que suba el Tenerife, que soy de allí (ríe).