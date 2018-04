'France Football' pide perdón a Andrés Iniesta por negarle el Balón de Oro

'France Football' ha terminado por reconocer lo que casi todos los aficionados pensaban desde hace años: es injusto que un jugador del talento y la calidad de Andrés Iniesta no haya ganado un Balón de Oro a lo largo de su carrera.

Lo ha hecho a través de un editorial en el que su director, Pascal Ferré, reconoce que es un error y una "anomalía" que un futbolista de su talla no se haya llevado nunca este galardón que reconoce al mejor jugador del planeta.

El título del artículo no deja lugar a la duda: 'Perdón, Andrés'. Y en su texto califica a Iniesta como el "mejor facilitador de juego de todos los tiempos". "Entre las grandes ausencias en el palmarés del Balón de Oro, la suya resulta dolorosa", asegura.

"Patrimonio de la Humanidad"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, aseguró este martes en Alicante que si se pudiera le gustaría declarar Patrimonio de la Humanidad al centrocampista Andrés Iniesta por todo lo que le ha dado al deporte y al fútbol español.

El dirigente deportivo realizó estas declaraciones a los medios en la Universidad de Alicante (UA), donde participó en una conferencia enmarcada en la Jornada de Periodismo y Deporte de la Cátedra Pedro Ferrándiz. "Si pudiéramos deberíamos blindar, proteger y hacer Patrimonio de la Humanidad (a Iniesta) y que no se fuera", comentó Lete.

"Nos ha dado lo mejor, es un deportista con mayúsculas y si decide iniciar otra etapa le deseamos lo mejor", indicó el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD, quien añadió que lo que Iniesta ha aportado al "deporte y el fútbol español es impagable".

Nivel para el Mundial

En ese mismo acto, el seleccionador español Julen Lopetegui ha mostrado su deseo de que Iniesta pueda mantener su gran nivel futbolístico en el Mundial de Rusia 2018. "Andrés ha hecho una temporada muy buena, al igual que la anterior, y con nosotros siempre ha estado a un nivel altísimo. Estamos encantados de que esté a ese nivel y con ganas de que lo mantenga en el Mundial", dijo.

El entrenador no quiso especular con el posible adiós de Iniesta al fútbol español. "Eso de que se va lo decís vosotros, porque el que tiene que decirlo es él", señaló. "No vamos a hacer de futurólogos y vamos a disfrutar de él con nosotros", insistió Lopetegui, quien no quiso especular sobre si seguirá contando con el manchego para la selección en el caso de que abandone la liga española.