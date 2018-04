El cirujano Kroos

"No siento ninguna excitación". Así resumió el pasado año Toni Kroos cómo se sentía al volver al Allianz Arena, donde vuelve a jugar hoy, y al enfrentarse al que fue su equipo durante seis años, el Bayern de Múnich, al que llegó con apenas 17 añitos. Lo dijo sin inmutarse, claro.

No se conmueve ni tan siquiera un poco por volver a enfrentarse al Bayern, que dejó hastiado cuando Guardiola ocupaba el banquillo. "Como jugador del Real Madrid tengo más reconocimiento que en el Bayern", dijo apenas unos meses después de llegar a Madrid en una entrevista en Sportbild.

Al centrocampista germano Antonio Romero lo llama en las transmisiones de Carrusel Deportivo “el cirujano”. Por sus milimétricos pases -es el centrocampista de Europa con mejor porcentaje en el acierto de pases-. Por su gran acierto a puerta con esos tiros tan suyos, rasos y a la esquinita de la meta rival. Y por su frialdad en la ejecución.

Kroos, en la sala de prensa en Múnich / Alexander Hassenstein (Bongarts/Getty Images)

Lejos del campo Kroos es todo un desconocido. Desembarcó en el Real Madrid en verano de 2014 -el Madrid pagó por él 25 millones de euros un año antes de que terminase su contrato- y, hasta ayer, que dio la rueda de prensa junto con Zidane en español, la mayoría de la hinchada del Real Madrid no sabía decir si el alemán hablaba español o no.

El centrocampista germano repele los medios y huye de toda esa parte de la vida de un futbolista que no es jugar al fútbol. Cuentan que al fichar por el Real Madrid dejó claro que entre sus planes no estaba acudir a cenas de equipos ni otro tipo de eventos. También dicen que en 2016, cuando le tocaba renovar, preguntó: “¿Cuál es el número máximo de años que puedo renovar? ¿Seis años? Pues seis”.

Aquel día que firmó ese nuevo contrato hasta 2022 soltó en la sala de prensa del Bernabéu: “Los que me conocen saben que no firmo contratos por capricho. Sé que son seis años y pienso cumplir. No soy el tipo de persona al que le gustaría seguir jugando con 35 años, así que en 2022 tendré 32 y la opción más interesante es la de retirarme aquí”.

Así es Kroos, un tipo tan frío y práctico fuera del campo como dentro de él.