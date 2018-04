Los productos homeopáticos que no cumplan los criterios de seguridad serán retirados

Los productos homeopáticos que no cumplan con los criterios sanitarios de seguridad serán retirados del mercado. Además, aquellos que no tengan ninguna acción terapéutica tendrán que especificarlo en su etiquetado. Así lo establece la regulación con la que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad quiere controlar los productos homeopáticos que "en muchos casos están a la venta y no tienen las garantías sanitarias suficientes".

Lo ha adelantado el consejero de Sanidad de Galicia, Jesús Vázquez, en declaraciones a los periodistas, durante la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que preside la ministra del ramo, Dolors Montserrat, y en el que precisamente la regulación de la homeopatía forma parte del orden del día. En concreto, el consejero ha aclarado que el Consejo no debate la validez de la homeopatía, sino que aborda la regulación de estos productos a instancias de Europa, que, entre otras cosas, obliga a referirse a éstos como medicamentos.

Sobre este asunto, la mayoría de las comunidades autónomas han pedido a Sanidad que defienda en Europa una reforma para que no se puedan denominar medicamentos, porque "no curan". La consejera de Sanidad Universal de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, ha afirmado que los productos homeopáticos "no deberían tener categoría de medicamento", por lo que en la reunión del Consejo ha defendido que Sanidad trabaje en el ámbito europeo para que se les retire la condición de fármacos, ya que lleva a "equívocos".

Según ha dicho Montón, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) no tiene regulado ninguno de estos productos y ha propuesto al Ministerio que "vele por el interés de los ciudadanos, por su salud, evitando el fraude y controlando el mercado". "Estamos en desacuerdo con que la homeopatía sea tratada como medicamento", ha coincidido el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández.

Por su parte, el Consejero de Salud del País Vasco, Jon Darpón, se ha expresado de la misma manera y en la reunión ha pedido a la ministra que defienda en Europa que no se denominen medicamentos ni tampoco se financien por el SNS. El consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, ha pedido a la homeopatía que aporte evidencia científica para poder calificar a sus productos de "medicamentos" y ha exigido a la Aemps que sea "muy estricta a la hora de no engañar a la población sobre lo que se puede denominar medicamento". Vergeles ha defendido la necesidad de aprobar una ley de publicidad sanitaria que explique a la población claramente cuáles son las medicinas aprobadas, que tienen ensayos clínicos y que verdaderamente pueden mejorar la salud de la población.