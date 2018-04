Alfred aclara la "triste polémica" por el regalo que le hizo a Amaia en Sant Jordi

Día agridulce el que vivieron Alfred y Amaia este lunes por Sant Jordi. Como viene siendo tradición en esta fecha, el joven catalán le regaló a la ganadora de Operación triunfo una rosa y un libro cuyo título levantó ampollas en redes sociales: España de mierda.

Sant Jordi x @amaia_ot2017. Una publicación compartida de ALFRED (@alfred_ot2017) el 23 Abr, 2018 a las 2:32 PDT

Muchos fueron los que acusaron a Alfred de independentista por el detalle que tuvo con su actual pareja. Y, por eso mismo, el cantante ha tenido este martes que responder a lo que él mismo denomina una "triste polémica".

"Albert Plà es un cantautor que nos gusta a los dos y del que hablamos en la Academia", empieza diciendo Amaia, lo que aprovecha Alfred para contar de qué va el libro de la discordia, demostrando así que la obra no tiene ningún tipo de relación con la política: "El libro va sobre las peripecias de un cantautor uruguayo que viene a España a ganarse la vida haciendo conciertos y al final no puede por cómo está la cultura en España", aclara.

Y continúa: "Estamos a muerte con España y muy volcados con Eurovisión. Estamos trabajando cada día para hacer un buen trabajo y no entendemos por qué no se puede regalar un libro a una persona si somos libres de regalar el contenido que sea. No es un libro que habla de política ni independentismo, simplemente es una sátira del país".

Alfred y Amaia preparados para Eurovisión

La cuenta atrás ya ha comenzado. Amaia y Alfred defenderán a España el próximo 12 de mayo en la gran final del Festival de Eurovisión. Lo harán con Tu canción y una puesta en escena sencilla de la que todavía no se han dado muchos detalles.

En estos momentos, los cantantes ocupan la undécima posición en las casas de apuestas. Israel continúa en cabeza como clara favorita, seguida de Bulgaria y República Checa.