Un sólo error en la votación puede decidir el futuro de los presupuestos

Los presupuestos no dependen ya de un acuerdo político -despejada la duda del PNV, el Gobierno tiene amarrados los votos suficientes para salvar el debate de este jueves- sino de la pericia de los diputados a la hora de atinar con el botón correspondiente en la votación electrónica, un procedimiento que siempre suele propiciar algún que otro despiste. Hoy no caben ni ausencias ni equivocaciones, es necesario que voten los 350 diputados, incluidos Rajoy y el gobierno al completo, y en principio así está garantizado que ocurrirá. Otra cosa es cada uno pulse el botón que debe (disponen de tres: rojo para el NO, verde para el SÍ y amarillo para la ABSTENCION, además de un cuarto de color blanco que indica su presencia en el Hemiciclo).

En todos los grupos se han redoblado las indicaciones para no cometer errores, y se han adoptado todas las medidas para garantizar que votarán los 350 diputados. Los seis parlamentarios (tres del PP, uno del PSOE, uno de Cs y uno del PdCat) que estaban de viaje en Estrasburgo en una Asamblea del Consejo de Europa han adelantado su regreso para llegar a tiempo y hay otros cuatro diputados, dos del PSOE, uno del PP y uno de Unidos Podemos que han solicitado el voto telemático por motivos médicos y que según sus grupos lo ejercerán con total seguridad.

Y es que hoy no caben ausencias ni equivocaciones en el Hemiciclo a riesgo de perder o ganar una votación esencial para la legislatura. Lo ajustado del resultado no permite ningún margen de error, ya que habrá exactamente un empate a 175 votos entre quienes apoyarán las enmiendas a la totalidad, PSOE, Unidos Podemos ; Esquerra, Pdcat, Compromís y Bildu y quienes votarán en contra PP, Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, UPN y Coalición Canaria. El reglamento del Congreso establece que en caso de empate la votación deberá repetirse tres veces. Si ese empate persiste, decaerán entonces las enmiendas a la totalidad y los presupuestos seguirán su trámite parlamentario, hasta la siguiente votación trascendental que tendrá lugar a finales de mayo.