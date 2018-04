Se produce el primer encuentro entre Jorge Javier Vázquez y Buenafuente

Hace varias semanas, Andreu Buenafuente bromeó con la faceta de Jorge Javier Vázquez en el teatro durante una entrevista a Mercedes Milá. El mismo presentador de Sálvame contestó al humorista en redes sociales y este martes por fin se produjo el primer cara cara entre ambos.

Para este esperado encuentro, Jorge Javier acudió a Late Motiv para hablar de su obra Grandes éxitos y de paso para responder también a las ocurrencias de Buenafuente.

"Eres un tipo normal. Pensé que entrarías con dos cuernos, azufre, truenos…", dijo Andreu a su invitado nada más entrar al plató. "¿Te sientes así?", a lo que el presentador de Telecinco contestó lo siguiente: "No. Creo que soy muy buena persona. Estoy haciendo un camino interior muy importante".

La entrevista transcurrió sin sobresaltos, y eso que también hubo tiempo para hablar de Sálvame. "¿Cómo lo haces para presentar Sálvame?", le preguntó Andreu. "Yo no podría hacer ese programa. Pero no por ir de supremacista...".

¿La respuesta de Jorge Javier? "Yo hice filología hispánica. Me gustaban mucho las novelas de Galdós. Y yo veo que lo que sucede en Sálvame tiene que ver con las novelas de Galdós: amores, infidelidades, anhelos no correspondidos… Me gusta verlo como si fuera una novela".