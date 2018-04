Todo el Bayern coincide en los errores ante el Madrid

El Bayern Múnich cayó derrotado por 1-2 ante el Real Madrid y se complicó el camino a la final de Kiev. Los integrantes del equipo bávaro analizaron el duelo después y localizaron dónde tuvieron los errores.

Heynches: "Le regalamos dos goles al Madrid con errores claros"

El entrenado del Bayern Múnich resumió en partido diciendo que le habían regalado dos goles al equipo blanco y además no había podido aprovechar las ocasiones que tuvo. "Le regalamos dos goles al Real Madrid con errores claros y tuvimos una serie de ocasiones que no aprovechamos. Con ello no es sorprendente que hayamos perdido", dijo Heynckes a la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF).

Interrogado sobre las posibilidades que le quedan todavía a su equipo para llegar a la final, Heynckes recordó que todavía tiene el partido de vuelta y que en Madrid su equipo no tiene "nada que perder".

Kimmich: "No marcamos nuestras ocasiones y el Madrid sí aprovechó las suyas"

Por su parte, el goleador del Bayern, también dijo que la clave fue que los bávaros no aprovecharon sus ocasiones y que el conjunto sí sacó provecho de las suyas. "Nosotros no hicimos nuestras ocasiones y el Real Madrid disparó dos veces a puerta e hizo dos goles", dijo Kimmich.

Müller: "Fuimos demasiado ingenuos y no aprovechamos nuestras ocasiones"

También el capitán dijo que habían sido demasiado ingenuos y, sobre todo, que no se aprovecharon las ocasiones de marcar que se tuvieron. "Si se mira todo el partido fuimos demasiado ingenuos. No logramos hacer lo que hemos en la últimas semanas que ha sido aprovechar nuestras ocasiones", dijo Müller.

"Hubiéramos podido tener un resultado mucho mejor por la manera como se dio el partido", añadió.