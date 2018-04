Las incógnitas que el barcelonismo espera que desvele Bartomeu

Tal y como anunció Manu Carreño anoche en El Larguero, el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, analizará la situación actual del club y toda la actualidad que le concierne en una entrevista con el equipo del programa líder de la radio deportiva nocturna. El Camp Nou será testigo de dicha entrevista.

Los aficionados azulgranas han gozado durante toda la temporada de un año inmaculado de su equipo, pero la derrota en Roma en la Liga de Campeones ha dejado abierta una herida que tardará varios meses en cicatrizar.

Por todo ello y muchas cosas más, los hinchas del Barcelona arden en deseos de escuchar a su presidente respondiendo a todas las dudas que les puede haber dejado esa eliminación europea, además de brindar ilusión acerca de un proyecto que, en terminos generales, ha rozado la perfección durante todo el año.

Ernesto Valverde. Nos encontramos a 26 de abril y el Fútbol Club Barcelona no ha perdido ningún partido en la Liga. Niguno. Así de contundente. Cogió a un equipo desilusionado por la marcha de Neymar, se lesionó su recambio en septiembre (Dembélé), ha ganado la Copa del Rey con una final para tener el vídeo del partido en la estantería... pero parece que lo de Roma tiene su peso. ¿Tiene garantizado el puesto? ¿Que se dude de ello es inadmisible? Esta noche, la respuesta.

Andrés Iniesta. Si algunos dudaban que Iniesta no tuviera tomada su decisión de marcharse del club, la final del pasado sábado resolvió todas sus dudas. Primero por la emoción del manchego tras ser sustituido, y después tras las palabras de su padre en El Larguero dejando claro que "va a dar un paso duro". Eso no suena a que el capitán culé se va a quedar. ¿Por qué se marcha Iniesta? Esta noche, la respuesta.

Antoine Griezmann. La cláusula de 100 millones del jugador francés del Atlético de Madrid es muy golosa. Es cierto que el Barcelona viene de invertir una suma generosa de dinero en los fichajes de Dembélé y Coutinho, pero fichar al francés supondría dar un salto de calidad a su delantera. Guillermo Amor no escondió el interés azulgrana por Griezmann hace pocos meses. ¿Debe ficharlo el Barça? ¿Lo tiene ya fichado? ¿Merece la pena invertir 100 millones en ese fichaje? Esta noche, la respuesta.

Robert Fernández. Como ya contó El Larguero esta semana, tanto en la directiva del conjunto catalán como en el propio vestuario albergan dudas acerca de la labor del actual director deportivo del Barcelona. Acaba contrato en junio y la decisión de renovarle o no debe tomarse pronto. ¿Debe continuar al mando de la dirección deportiva? Esta noche, la respuesta.

La Champions. Muchos aficionados del Barcelona no se explican cómo es posible que la máxima competición continental se le siga resistiendo tanto. En el mejor momento de la historia del club y con el mejor jugador, no sólo del propio Barcelona, si no que incluso para muchos de toda la historia del fútbol, el equipo de la Ciudad Condal no termina de dar la talla en la Liga de Campeones. Sin embargo, el Real Madrid, acérrimo rival, gana la Champions como el que gana el Trofeo Santiago Bernabéu. Eso escuece de manera excesiva al hincha culé. ¿Qué necesita el Barcelona para regresar a esa etapa de Guardiola en la que el equipo daba el nivel en la Champions? Esta noche, la respuesta.

Umtiti. El central francés ha sido uno de los mejores fichajes de los últimos años. Junto a Gerard Piqué forma una de las parejas de centrales más solventes en Europa. No obstante, sus declaraciones hace poco más de un mes dejaron entrever que su futuro podría no estar garantizado en Barcelona. ¿Debe ceder el Barça ante las peticiones del futbolista galo? Esta noche, la respuesta.