Steve Kerr regala a Ginóbili el halago que a todos nos gustaría recibir

La serie entre Golden State Warriors y San Antonio Spurs nos dejó un final esperado y otro inesperado. Por un lado, el equipo de la bahía solventó la eliminatoria ante los tejanos por 4-1, algo lógico debido a la vital baja de Kawhi Leonard, jugador vital en el equipo de Porovich.

Por otro lado, al termino del quinto partido, sucedió algo que nadie esperaba y que los fanáticos del deporte y de la NBA han agradecido enormemente: una conversación preciosa entre Steve Kerr y Manu Ginóbili.

El entrenador de los Warriors, el cual coincidió en su última temporada como profesional en la primera del argentino en San Antonio, animó a Ginóbili a continuar jugando al baloncesto comparándole con Roger Federer.

"Coninúa, ¿ok? ¿Por qué no? Este año conocimos a Roger Federer y le pregunté porqué seguía jugando. Me dijo 'porque amo jugar'. Si tú lo amas, sigue. ¡Qué demonios! Por cierto, me recuerdas a él", afirmó Kerr a un Ginóbili entre emocionado y sorprendido.