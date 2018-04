La propuesta de IU de modificar su estructura desata las tensiones internas en plena negociación con Podemos

La dirección federal de IU ha enviado un documento a todas sus federaciones territoriales, al que ha tenido acceso la Cadena SER, en el que plantea modificar la estructura del partido, acabando con el actual modelo territorial de federaciones con personalidad jurídica propia, a las que se exige "disolver o modificar el nombre de partido que tengan registrado de tal forma que Izquierda Unida (y sus siglas) no figuren en la denominación de dicho partido".

El proceso, que la coalición abordará en una reunión interna este próximo sábado, marca como objetivo que para 2020 Izquierda Unida deje de ser un partido político clásico para convertirse en un movimiento político y social coincidiendo con la que será su duodécima Asamblea. El texto, que en ningún momento menciona una integración con Podemos, sí ha disparado las alarmas a nivel interno en varias federaciones de IU que se oponen a lo que consideran una deriva centralista, contraria a la estructura federal de la formación y que busca restar autonomía a los territorios, facilitando así el control desde Madrid de los territorios "rebeldes" con la línea de la dirección federal.

El momento elegido además, en plena negociación con Podemos de cara a las elecciones autonómicas y municipales, ha resucitado viejos fantasmas internos en algunas de esas federaciones y también en el sector crítico sobre una posible absorción por parte de la formación morada a medio plazo. Un extremo, el de la integración en Podemos, que el equipo de Alberto Garzón niega tajantemente. Ante las suspicacias internas desatadas en varias federaciones, en particular la del País Valenciano, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón ha asegurado en los pasillos del Congreso que se trata de una modificación de estatutos meramente administrativa y burocrática y no política, y ha desmentido que suponga ningún trampolín para una futura integración con Podemos. Al contrario, Garzón ha asegurado que no tener CIF propio no merma el margen político de las federaciones y ha añadido que el objetivo de la modificación estatutaria, que de momento es un documento abierto al debate, es reforzar a Izquierda Unida. Fuentes de la dirección enmarcan esa propuesta en un cambio de estructura para facilitar y flexibilizar el modelo organizativo y también para adaptarse a la ley de financiación de partidos a efectos de contabilidad y rendición ante el Tribunal de Cuentas, acabando con los CIF propios de las federaciones. Esas mismas fuentes niegan que se vaya a restar competencias a las federaciones sino que se va a reforzar las de militantes y simpatizantes que tendrán en sus manos la elaboración de las listas mediante sufragio universal.

El documento plantea también la necesidad de acabar con la deuda que arrastra Izquierda Unida "incorporando mecanismos que permitan centralizar recursos si fuese necesario", además de unificar las cuotas que abonan los militantes en todas las federaciones con una propuesta de 5 euros mensuales. Otra de las novedades es la introducción de la afiliación telemática por la que cualquier militante podrá afiliarse de forma directa a Izquierda Unida estatal sin pasar necesariamente por una asamblea de barrio, ha señalado Garzón.