Frank Cuesta: "Me han ofrecido meterme en política"

Frank Cuesta regresa esta temporada a DMAX para mostrar la dura realidad de una especie en peligro de extinción, el gorila de tierras bajas, que trata de sobrevivir en el país más pobre e inseguro del mundo: la República Centroafricana. El canal temático estrena el próximo domingo 29 de abril, a las 21.30 horas, Wild Frank: Gorilas, una nueva e impactante temporada de la veterana serie producida por Molinos de Papel.

CADENA SER ha hablado con el polémico aventurero aprovechando su regreso a la pequeña pantalla con la nueva temporada de Wild Frank.

¿Por qué dices que este es el mejor programa de gorilas que se ha hecho en televisión?

Porque hemos grabado en Centroáfrica estando solo nosotros, alejados de la mano de Dios y pudiendo haber pasado cualquier cosa. Hemos grabado cómo viven los gorilas, no cómo viven cuando el ser humano está alrededor, que es una diferencia grandísima. Me chupé todos los documentales sobre los gorilas y tengo que decir que nosotros hemos descubierto cosas que nadie ha dicho de ellos. Nunca se ha grabado a los gorilas como en 'Wild Frank'.

La República Centroafricana es el país más pobre del mundo según Naciones Unidas. ¿Te ha dejado más tocado la situación de pobreza que se vive allí que la que viven los animales?

Más que la pobreza es lo rápido que pasa todo. La muerte y la vida. Había unos niños a los que les prometí que les iba a llevar unas camisetas, fui a por ellas, que estaban a dos días de camino, y cuando volví ya habían muerto dos. Pero lo que me afecta de verdad es cuando vuelves a España y dices 'que bueno soy, que le he dado unas camisetas', pero al día siguiente ni te acuerdas. Eso es lo triste. Mañana puedo estar salvando un búho en Tailandia y, mientras tanto, hay 80 personas muriendo de hambre.

Los que van de salvadores del mundo me parecen una panda de gilipollas

¿Pero se puede hacer algo por ellos?

A mí esos que van de salvadores del mundo me parecen una panda de gilipollas, porque el mundo hay que salvarlo dónde estás. Hay que ayudar a la gente desde aquí. Te das cuenta que tenemos una manera de vivir que es tan sumamente hipócrita y egoísta que te odias y te quieres a la vez.

Sobre esta hipocresía de la que hablas, ¿qué opinas de las redes sociales, que ayudan a transmitir tus mensajes, pero al mismo tiempo se genera un activismo de 'click' en el que al final nadie hace nada?

El problema de las redes sociales es que si no hay educación y valores da igual que existan. Si en casa y en el colegio no te enseñan lo que es bueno y lo que es malo, si no te dan una hostia cuando te la tienen que dar...no puedo explicar algo si la gente no tiene una base. Las redes sociales están llenas de percebes que no han salido de su zona de confort, gente que no entiende que fuera de su casa hay otro mundo.

¿Por qué crees se te ataca tanto por decir estas cosas?

Hay mucha gente enfadada, gente que dice que lo pasa mal y no sabe lo que es pasarlo mal. Y sobre todo hay demasiada dejadez en la gente, en no salir y decir 'oye, que las cosas son así'.

¿Qué máster recomendarías a los políticos que quieran ayudar a los animales?

Primero que estudien…el político es un animal diferente. A mí me han ofrecido meterme en política y sé que si lo hiciera sería el político más corrupto del mundo.

Las redes sociales están llenas de percebes

¿Por qué dijiste que no?

No puedes ser político si quieres decir lo que opinas, tienes que ser un mentiroso compulsivo, saber engañar…Cuando Zapatero dijo 'no hay crisis', yo hubiese salido diciendo 'nos vamos a la mierda'.

También has parado la rueda de prensa para contar que Cristina Cifuentes ha dimitido…

A ver si se van todos a la mierda.