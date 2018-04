Abba anuncia nuevas canciones por primera vez en 35 años

El popular grupo sueco Abba anunció hoy el lanzamiento de dos nuevos temas, grabados en un estudio el verano pasado, uno de ellos titulado "I still have faith in you", que será presentado en un programa especial el próximo diciembre.

En un breve comunicado en su página web, el grupo indicó que el reencuentro fue una "experiencia extremadamente feliz": "Parecía como si el tiempo se hubiese detenido" y que los 35 años desde su separación, hubiesen sido tan sólo "unas pequeñas vacaciones". "Nos pareció a los cuatro que, tras más de 35 años, podría ser divertido volver a unir fuerzas e ir al estudio de grabación. Eso hicimos", explicaron Agnetha, Benny, Björn y Anni-Frid.

Un regreso virtual

La primera pieza se estrenará en diciembre, aunque no habrá un regreso físico del cuarteto el escenario, sino que será una presencia virtual. Se trata de un regreso orientado a la nueva generación de admiradores de la banda y se hará utilizando técnicas digitales, ya que los miembros del grupo estarán representados por avatares.

Según explicó al diario sueco "Aftonbladet" la representante del grupo, Görel Hanser, las dos piezas fueron grabadas el pasado verano, en una experiencia que fue "como regresar al pasado", a pesar de que llevaban tres décadas y media sin estar juntos en un estudio. Hanser no especificó, en cambio, cuándo tendrá lugar el estreno de la segunda pieza, de la que tampoco se han revelado el título ni los detalles.

Respecto al regreso meramente "virtual", la representante se limitó a confirmar que no habrá ocasión de verlos de nuevo a los cuatro sobre un escenario. La iniciativa para la nueva grabación fue impulsada en 2016 por el productor y creador del programa "Idols", Simon Fuller, con implicación de los miembros del cuarteto -Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog-.

Ganó el Festival de Eurovisión en 1974

El grupo nació en 1972 y dos años después se catapultó internacionalmente al ganar en el Festival de Eurovisión con "Waterloo", tema del que vendieron más de 400 millones de discos.

Décadas después de su retirada, el grupo sigue siendo un fenómeno de gran impacto comercial, revalorizado tanto en el exitoso musical "Mamma Mia!", como en su posterior adaptación al cine, de la que en julio se estrena la segunda parte