Compañeros, entrenadores, rivales... las reacciones a la despedida de Andrés Iniesta

El día en que Andrés Iniesta comunicó que al final de la temporada dejará el Barcelona y la selección española, el mundo futbolístico se ha unido en un clamor unánime para alabar su trayectoria.

Tanto en conferencias informativas como en las redes sociales, amigos, colegas de profesión, excompañeros de equipo y rivales han rememorado su mejor instante junto al capitán del Barcelona.

Del vestuario azulgrana le han llegado mensajes como el de Ivan Rakitic: "¡Gracias por tanto @andresiniesta8 Se marcha mi capitán, mi compañero, mi amigo. Disfrutemos de este tiempo que nos queda juntos ?? ¡Un abrazo grande!"

El uruguayo Luis Suárez le hizo este reconocimiento a través de su cuenta en Twitter: "Hoy hiciste publica tu decisión pero por suerte ME QUEDA TIEMPO PARA SEGUIR DISFRUTÁNDOTE, amigo!!!!! SOS GRANDE CAPITÁN ?????? @andresiniesta8".

El defensa francés Samuel Umtiti le dijo lo siguiente: "Gracias capitán, gracias maestro. Fue un honor y un orgullo jugar a tu lado durante esas dos temporadas. Un ejemplo #Infinit8Iniesta".

La cuenta de Twitter LaLiga le dio las "gracias" y mostró emoticonos de enamoramiento, mientras que el RCD Espanyol le envió el siguiente mensaje: "Hoy anuncias que dejas nuestra @LaLiga, pero en el corazón de los pericos siempre quedará tu grandeza como deportista. Sigue enamorando a todos los aficionados al fútbol, genio. ¡Muchas gracias y mucha suerte, @andresiniesta8! #RCDE".

El equipo en el que se formó, el Albacete, le mandó un guiño mostrando la ficha de cuando el jugador era benjamín: "Andrés, lo sabías estando en Barcelona y lo debes continuar sabiendo allá dónde vayas, aquí siempre tendrás tu ficha".

Josep Guardiola, extrenenador del Barça y ahora ejerciendo en el Manchester City, destacó: "Puedo decir muchas cosas de él, pero la más importante es el placer de verlo entrenar. Estoy seguro de que el fútbol se acordará de él dentro de 50 años. Y eso es muy importante".

Un excompañero suyo, como Pedro Rodríguez, le envió este mensaje: "Gracias @andresiniesta8 por tanto, ha sido un gran honor jugar a tu lado. Mucha suerte en tu próxima etapa! ?????? #GrandeAndres #Infinit8Iniesta #GraciasIniesta", mientras que Rafinha Alcántara escribió lo siguiente: "Don Andrés Iniesta. Gracias por tanto. Ha sido un verdadero honor. #Infinit8Iniesta @andresiniesta8".

Otro excompañero de Iniesta en el Barcelona y en la selección española, David Villa, le escribió en Twitter: "Gracias compañero por haberme he hecho disfrutar tanto en el campo. Te mereces lo mejor".

El delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres escribió en las redes sociales: "Cuántos momentos maravillosos hemos vivido juntos @andresiniesta8 ! Y los que deseo que te queden por vivir #GraciasIniesta #Infinit8Iniesta".

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, elogió hace un par de días al centrocampista del Barcelona: "Si Andrés Iniesta se llamara Andresinho, tendría 2 Balones de Oro". Este viernes, en su cuenta de Twitter, escribió: "Gracias, Andresinho. Gracias, @andresiniesta8 ¡Eres muy grande!".

La opinión Ramos también la ha defendido el técnico madridista, Zinedine Zidane: "Admiro a Iniesta, le hubiera dado el Balón de Oro".

Iker Casillas, exportero del Real Madrid, ahora en el Oporto, y excapitán de la selección española, destacó en su cuenta de Twitter: "Ha sido un placer poder disfrutar de tu fútbol en España y compartir vestuario contigo. Juntos, ganamos lo más bonito. Por separado, máxima rivalidad con el mayor respeto! Suerte @andresiniesta8 en tu nueva etapa. #GraciasIniesta".

El seleccionador español, Julen Lopetegui, le dedicó lo siguiente: "Los grandes de verdad se merecen salir como lo que son. @andresiniesta8 es un gran ejemplo para todos los que quieren ser futbolistas.#Infinit8Iniesta".

El Twitter de la selección española envió este mensaje: "Selección Española de Fútbol: @andresiniesta8: "He tenido la suerte de vivir momentos mágicos" Lo sabemos, Andrés. Lo sabemos. Y jamás se irán de nuestra memoria ??#Infinit8Iniesta".

Otro exjugador del Real Madrid, pero de baloncesto, Juanma Iturriaga, hizo este paralelismo: "Estoy intentando encontrar un jugador de baloncesto con el talento y la elegancia de Iniesta. Lo más parecido que me sale son Delibasic en Europa y Jordan en la NBA. Admito propuestas".

Rivales en la Liga, como Joaquín Sánchez, del Betis, escribió: "Gracias por todo lo que has dado al fútbol español y lo que nos has hecho disfrutar. Me quito el sombrero ante ti. Un abrazo fuerte @andresiniesta8".

Del Sevilla, rival del Barcelona en la última final de la Copa del Rey, llegó este mensaje: "Deja @LaLiga @andresiniesta8, un mito del fútbol español que con su histórico gol nos hizo campeones del mundo en 2010. Por tus logros y por tu saber estar, siempre contarás con el respeto y el aplauso del #SevillaFC. ¡¡¡Suerte en tu nueva etapa!!!".

Un exjugador de La Masía, Sergi Sámper, le envió este reconocimiento: "Ha sido un orgullo poder compartir vestuario con una leyenda como tú. Eres el mejor ejemplo para todos los canteranos. Gracias por tanto Don Andrés Iniesta!!".

Quien fue uno de sus primeros técnicos en el primer equipo, el holandés Louis van Gaal, publicó una carta abierta en la que sentencia: "No sólo es un gran jugado, sino también una excelente persona. Y esto en el mundo del fútbol no es fácil",

Otros deportistas españoles de talla internacional también ensalzaron a Iniesta.

Ona Carbonell: "Iniesta puede marcharse muy contento por todo lo que ha dado al fútbol".

Marc Márquez: "#GraciasAndres por todas las alegrias que nos has dado y sobretodo por ser un referente para cualquier deportista en todos los sentidos. Mucha suerte en este nuevo reto?????#Infinit8Iniesta".

Rafa Nadal: "Es un deportista ejemplar. Todavía nos tiene que ayudar a ganar otro Mundial".

Finalmente, Pau Gasol también le ha enviado un mensaje en Twitter: I - Infinito N - Natural I - Inmenso E - Ejemplar S - Solidario T - Trabajador A - @AndresIniesta8".