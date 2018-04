El Parlamento Europeo pide que no se toque el presupuesto para agricultura y fondos de cohesión

El momento es especialmente delicado, como destaca Jaume Duch, portavoz del Parlamento: “Hay muchos planes, proyectos y escenarios que están ya sobre la mesa; y todo eso está bien, pero el tema esencial es el dinero. ¿Por qué tipo de Europa apostamos? No tendremos respuesta hasta que veamos el proyecto de presupuesto que tiene la Unión para los próximos años”.

El Parlamento ya hecho una primera propuesta, en un documento aprobado el pasado mes de marzo. Se sugiere aumentar el presupuesto hasta alcanzar el 1,3% del PIB comunitario, frente al 1,03% actual. El objetivo es tener más recursos para poder responder a nuevos desafíos, como inmigración o seguridad. “El Consejo y los 27 deben saber que no se pueden poner metas comunes, fijadas por los propios países, y después no dotarlas de presupuesto, porque eso crea frustración en los ciudadanos y en los que trabajamos en las instituciones”, reflexiona la socialista Eider Gardiazabal, que forma parte de la Comisión que ha redactado ese texto.

A partir de ahí, la clave sería priorizar en qué se gasta el dinero la Unión. El Parlamento también se ha posicionado: “Hay dos partidas que no se deben tocar: los fondos de cohesión, que aún son necesarios para la integración; y los destinados a la PAC, la política agraria común”, defiende Gardiazabal. “Los fondos para la agricultura son básicos para la seguridad alimentaria de los europeos, y tienen además una componente de respeto al medio ambiente, utilización de recursos y fijación de población en medios rurales, con lo que no es sólo subvención a agricultores, es una política mucho más amplia”, concluye.

Este planteamiento choca con el que hasta el momento defiede la Comisión, que ya ha sugerido un recorte de 155.000 millones en esas dos partidas. El comisario Ottinger, ya adelantaba frente al Pleno de la Eurocámara en marzo, que la negociación no va a ser fácil: “No me pueden pedir que no haya ni un recorte en agricultura ni en cohesión, y que al mismo tiempo haya más ayudas para la adhesión de los Balcanes o para fondos de investigación. Eso es la cuadratura del círculo. No lo vamos a conseguir”.

Cuando la Comisión presente oficialmente su propuesta arrancará la negociación con el objetivo final de llegar a un acuerdo antes de las elecciones europeas de 2019. El marco presupuestario garantiza a la Unión Europea los recursos para desarrollar políticas eficaces durante al menos cinco años. Los Estados miembros sólo pueden aprobarlo después de que el Parlamento haya dado su visto bueno.