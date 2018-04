La SER traslada su dominio indiscutible también en la radio digital: 8.172.000 de usuarios únicos en el mes de marzo

La SER traslada su dominio indiscutible en la radio analógica también al ámbito digital. Según los datos ComScore Multiplataforma, más de 8 millones usuarios únicos eligieron, en marzo, la web de la Cadena SER para consumir diferentes contenidos de información, entretenimiento y/o deportes. Esto supone un incremento del 15% respecto a febrero y del 29% respecto al mismo período del año anterior. Cadenaser.com continúa así triplicando la audiencia al siguiente competidor, Cope.es.

Además, los programas de la SER registran en marzo 11.643.977 de descargas y 15.406.921 de reproducciones de vídeo de sus programas.

Estos resultados se deben, en gran parte, al éxito de algunos de sus formatos de humor como Oh! My LOL o Nadie sabe nada, que registran millones de descargas y reproducciones de vídeo al mes. Oh! My LOL, con 2.792.159 descargas al mes, y Nadie sabe Nada, con más de 1.942.327, son los programas más descargados de la SER. Otros programas también registran notables resultados, destacando El Larguero , La Ventana, y SER Historia. El Larguero que dirige Manu Carreño obtiene al mes 1.126.761 descargas; La Ventana de Carles Francino, 867.335 y SER Historia con Nacho Ares, 769.546.

Grandes resultados de las cadenas musicales de PRISA Radio

En cuanto a las cadenas musicales de PRISA Radio, LOS40.com es un mes más la web de radio musical con más audiencia en España con 2.413.000 usuarios únicos. Europafm.com el siguiente competidor tiene 1.156.000 usuarios únicos. Cadenadial.com roza el millón de usuarios únicos, con una importante ventaja respecto al Cadena100.es que tiene 374.000 usuarios únicos. Radiole.com obtiene 210.000 usuarios únicos; maxima.fm, 190.000 y m80radio.com, 146.000.

*Fuentes: (ComScore Multiplataforma, Triton Digital, datos internos, Youtube, Facebook y Twitter)